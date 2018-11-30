11 мест, которые понравятся вам в Китае не меньше Великой Китайской стены

Китай — это страна контрастов, вызывающая восторг и очаровывающая. Там есть много того, что стоит увидеть, например, знаменитая Великая стена, Запретный город, Бунд, Чжанцзяцзе и Терракотовая армия. Вам этого мало? Тогда ознакомьтесь с составленным порталом Rough Guides списком интересных мест, которые следует посетить в Китае.