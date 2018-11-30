11 мест, которые понравятся вам в Китае не меньше Великой Китайской стены

Delfi Turgid
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2. Ущелье Прыгающего тигра, провинция Юньнань
11 мест, которые понравятся вам в Китае не меньше Великой Китайской стены
Foto: Shutterstock

Китай — это страна контрастов, вызывающая восторг и очаровывающая. Там есть много того, что стоит увидеть, например, знаменитая Великая стена, Запретный город, Бунд, Чжанцзяцзе и Терракотовая армия. Вам этого мало? Тогда ознакомьтесь с составленным порталом Rough Guides списком интересных мест, которые следует посетить в Китае.

1. Статуя Будды Майтрейи в Лэшане, провинция Сычуань

Высеченный более 1300 лет назад на берегу реки, в скалах из красного песчаника, гигантский Будда Лэшана является самой крупной подобной скульптурной фигурой в мире, ее высота составляет 71 метр. Статуей можно любоваться с верхней площадки или с нижней, спустившись к ногам Будды по крутой зигзагообразной лестнице и откинув голову назад, пока не станет больно смотреть на эту колоссальную фигуру, которая оставит незабываемые воспоминания о Китае.

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2. Ущелье Прыгающего тигра, провинция Юньнань

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Delfi Turgid

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