11 мест, которые понравятся вам в Китае не меньше Великой Китайской стены

Китай — это страна контрастов, вызывающая восторг и очаровывающая. Там есть много того, что стоит увидеть, например, знаменитая Великая стена, Запретный город, Бунд, Чжанцзяцзе и Терракотовая армия. Вам этого мало? Тогда ознакомьтесь с составленным порталом Rough Guides списком интересных мест, которые следует посетить в Китае.
1. Статуя Будды Майтрейи в Лэшане, провинция Сычуань
Высеченный более 1300 лет назад на берегу реки, в скалах из красного песчаника, гигантский Будда Лэшана является самой крупной подобной скульптурной фигурой в мире, ее высота составляет 71 метр. Статуей можно любоваться с верхней площадки или с нижней, спустившись к ногам Будды по крутой зигзагообразной лестнице и откинув голову назад, пока не станет больно смотреть на эту колоссальную фигуру, которая оставит незабываемые воспоминания о Китае.
- 1. 2. Ущелье Прыгающего тигра, провинция Юньнань
- 2. 3. Висячий храм горы Хэншань, провинция Шаньси
- 3. 4. Собор Святой Софии, Харбин, провинция Хэйлунцзян
- 4. 5. Природный заповедник Чанбайшань, провинция Цзилинь
- 5. 6. Река Ли, Гуйлинь, провинция Гуйчжоу
- 6. 7. Природный заповедник Цзючжайгоу, провинция Сычуань
- 7. 8. Хуаншань, провинция Аньхой
- 8. 9. Городские стены Сианя, провинция Шэньси
- 9. 10. Оперный театр, Чэнду, провинция Сычуань
- 10. 11. Циндао, провинция Шаньдун