7 чудесных вещей, которые следует сделать в Норвегии этой зимой

Днем — любоваться ледниками и фьордами, вечером — наблюдать полярное сияние, а ночь провести в ледяном отеле. Портал Wanderlust рассказывает, что нужно сделать в Норвегии этой зимой.

1: Покататься на оленьей упряжке и встретиться с саами

Народ саами — коренные жители северной Европы, проживающие на территории Сапми (места исторического обитания народа): в северных районах Норвегии, Швеции, Финляндии и на Кольском полуострове России. В городе Карасьок на севере Норвегии живет около 3000 человек и 60 000 оленей, и он является столицей саамских общин в стране.

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Чтобы познакомиться с образом жизни саами, стоит посетить Парк культуры Сапми. Там можно покормить северных оленей, посидеть у костра, послушать традиционную музыку йойк и отведать блюда саамской кухни, а также пообщаться с представителями этого народа, одетыми в яркие народные костюмы. Если вам повезет, то вы еще и прокатитесь на оленьей упряжке по белоснежному сосновому лесу.