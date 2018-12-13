7 вещей, которые вы обязательно должны сделать в Порту

Этот старейший город Португалии не только красив, но и предлагает своим гостям увлекательные развлечения. Журнал для путешественников Wanderlust поделился идеями для незабываемой небольшой поездки в Порту.

1. Насладитесь дегустацией портвейна

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Поезжайте в город-побратим Порту — Вила-Нова-ди-Гая, чтобы посетить легендарный дом портвейна — Graham's Port, один из флагманских брендов компании Symington. На дегустации вы сможете сравнить вкус португальских портвейнов, включая винтажные. Дегустации с экскурсией по винным погребам — платные, но вы не пожалеете. (Предварительно записаться можно на сайте винодельни, экскурсии проводят и на русском языке.) Там также есть винный магазин и хороший ресторан с террасой, откуда открывается потрясающий вид на Порту.