7 вещей, которые вы обязательно должны сделать в Порту

Delfi Turgid
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2. Прокатитесь на старинном трамвае
7 вещей, которые вы обязательно должны сделать в Порту
Foto: Pixabay

Этот старейший город Португалии не только красив, но и предлагает своим гостям увлекательные развлечения. Журнал для путешественников Wanderlust поделился идеями для незабываемой небольшой поездки в Порту.

1. Насладитесь дегустацией портвейна

7 вещей, которые вы обязательно должны сделать в Порту
Foto: Shutterstock

Поезжайте в город-побратим Порту — Вила-Нова-ди-Гая, чтобы посетить легендарный дом портвейна — Graham's Port, один из флагманских брендов компании Symington. На дегустации вы сможете сравнить вкус португальских портвейнов, включая винтажные. Дегустации с экскурсией по винным погребам — платные, но вы не пожалеете. (Предварительно записаться можно на сайте винодельни, экскурсии проводят и на русском языке.) Там также есть винный магазин и хороший ресторан с террасой, откуда открывается потрясающий вид на Порту.

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2. Прокатитесь на старинном трамвае

Source info

Delfi Turgid

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