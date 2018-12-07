ФОТО. Мундал — норвежский городок, в котором книг больше, чем людей

Путешественники, которые хотят поменьше встречаться с людьми, но любят библиотеки, могут поехать на запад Норвегии, в регион Фьорланд (Fjærland), и остановиться в городке Мундал, в котором книг больше, чем людей, пишет Travel + Leisure.

Мундал — это мечта библиофила-интраверта. Там проживает всего 280 человек и доступны более 150 000 книг. Мундал еще называют "Норвежским городом книг", он входит в Международную организацию книжных городов (The International Organisation of Book Towns), и книги здесь можно обнаружить где угодно.

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В этом живописном прибрежном городке, окруженном горами, продают, главным образом, подержанные книги, а в короткий летний сезон книжные полки выносят на улицу. Многочисленные книжные магазины являются и своего рода кафе, где можно сеть за стол, чтобы полистать книгу и заодно выпить кофе или какао. Книжные магазины в Мундале также объединены с художественными галереями и сувенирными лавками.

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Бумажные подержанные книги здесь продают, потому что уверены, что их обязательно нужно сохранить, несмотря на победное шествие цифровой эпохи.

Путешественники-книголюбы, планирующие посетить Мундал, должны учитывать, что книжные магазины под открытым небом здесь работают только с середины мая до конца июня. В это же время в городке проходит ежегодная книжная ярмарка Solstice Book Fair.

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Первые книжные полки в Мундале появились в 1995 году, и сегодня его коллекция выросла настолько, что если бы все книги, стоящие полках города, выстроили в ряд, то "книжный путь" растянулся бы более чем на 40 километров.

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Однако Мундал не единственный в мире город, в котором книг больше, чем людей. В Уэльсском городке Хей-он-Уай проживает всего 1400 человек, а на полках под открытым небом Honesty Shelves выставлены сотни тысяч подержанных книг. В городке также десятки букинистических магазинов, где можно найти почти все. Кроме того, там ежегодно проводится крупный литературный фестиваль.