ФОТО. Мундал — норвежский городок, в котором книг больше, чем людей

Delfi Turgid
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ФОТО. Мундал — норвежский городок, в котором книг больше, чем людей
Foto: Shutterstock

Путешественники, которые хотят поменьше встречаться с людьми, но любят библиотеки, могут поехать на запад Норвегии, в регион Фьорланд (Fjærland), и остановиться в городке Мундал, в котором книг больше, чем людей, пишет Travel + Leisure.

Мундал — это мечта библиофила-интраверта. Там проживает всего 280 человек и доступны более 150 000 книг. Мундал еще называют "Норвежским городом книг", он входит в Международную организацию книжных городов (The International Organisation of Book Towns), и книги здесь можно обнаружить где угодно.

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A post shared by SAPO (@sapo) on Dec 4, 2018 at 3:04am PST

В этом живописном прибрежном городке, окруженном горами, продают, главным образом, подержанные книги, а в короткий летний сезон книжные полки выносят на улицу. Многочисленные книжные магазины являются и своего рода кафе, где можно сеть за стол, чтобы полистать книгу и заодно выпить кофе или какао. Книжные магазины в Мундале также объединены с художественными галереями и сувенирными лавками.

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A post shared by Iveta Malasevska (@iveta_malasevska) on Jul 17, 2018 at 5:38am PDT

Бумажные подержанные книги здесь продают, потому что уверены, что их обязательно нужно сохранить, несмотря на победное шествие цифровой эпохи.

Путешественники-книголюбы, планирующие посетить Мундал, должны учитывать, что книжные магазины под открытым небом здесь работают только с середины мая до конца июня. В это же время в городке проходит ежегодная книжная ярмарка Solstice Book Fair.

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A post shared by Valentina Nardone (@vale_nardone) on Aug 24, 2018 at 2:23am PDT

Первые книжные полки в Мундале появились в 1995 году, и сегодня его коллекция выросла настолько, что если бы все книги, стоящие полках города, выстроили в ряд, то "книжный путь" растянулся бы более чем на 40 километров.

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A post shared by Elizabeth Hughes (@elizabeth.hughes.940) on Aug 21, 2018 at 5:26am PDT

Однако Мундал не единственный в мире город, в котором книг больше, чем людей. В Уэльсском городке Хей-он-Уай проживает всего 1400 человек, а на полках под открытым небом Honesty Shelves выставлены сотни тысяч подержанных книг. В городке также десятки букинистических магазинов, где можно найти почти все. Кроме того, там ежегодно проводится крупный литературный фестиваль.

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A post shared by Jemma Louise Taylor (@jemlou9987) on Aug 4, 2018 at 6:19am PDT

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Delfi Turgid

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