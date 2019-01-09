От мавзолея и резиденции дожа до тюрьмы и убежища от чумы: Топ-10 невероятных итальянских замков

Италия имеет богатую историю семей, боровшихся за власть. Неудивительно, что эта страна усыпана замками разных эпох. Они рассказывают о прошлом Италии, а также позволяют любоваться красивой архитектурой. Pandotrip предлагает посетить десять таких замков.

10. Замок Банфи, Тоскана

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Великолепный замок окружен виноградниками и славится своим игристым вином, известным как Banfi Piemonte. Посетители могут не только совершить экскурсию, но и провести в замке мероприятие или остановиться в нем на ночлег по особому случаю.

Зачем туда ехать? Узнайте о винах и наслаждайтесь исторической красотой.