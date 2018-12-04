Санкт-Мориц: жемчужина Швейцарских Альп, где отдыхают знаменитости и миллиардеры

Расположенный в центре Швейцарских Альп Санкт-Мориц — горнолыжный курорт мирового класса, родина альпийского зимнего туризма и бобслея, популяризатор крикета на льду и снежного поло, столица зимних Олимпийский игр. Санкт-Мориц также известен своими роскошными отелями и ресторанами высшего класса. Каждую зиму сюда съезжаются знаменитости, члены королевской семьи и миллиардеры, пишет Business insider.

View this post on Instagram A post shared by M.L.C. 1948 (@mlc1948) on Dec 3, 2018 at 10:11am PST



История Санкт-Морица как снежного курорта началась в 1864 году. Первые "зимние туристы" отдыхали здесь с Рождества до Пасхи. В 1928 году в Санкт-Морице провели первые официальные зимние Олимпийские игры, а через 20 лет — еще одни. Сюда съезжались женщины в шелках, мехах и бриллиантах и мужчины в костюмах-тройках. Благодаря всему этому Санкт-Мориц получил статус роскошного зимнего курорта.

Здесь впервые провели альпийский турнир по гольфу и построили один из первых лыжных подъемников в Швейцарии. В Санкт-Морице устраивают Чемпионат мира по снежному поло и скачки White Turf St. Moritz, в которых участвуют чистокровные лошади.

В Санкт-Морице снимали эпизоды двух фильмов про Джеймса Бонда — "Шпион, который меня любил" и "Вид на убийство".

В то же время, по сравнению с другими высококлассными альпийскими курортами, такими как Куршевель, Вербье или Церматт, Санкт-Мориц является более сдержанным.

View this post on Instagram A post shared by Simone Del Moro (@simone_del_moro) on Dec 4, 2018 at 12:57am PST



Сюда уже несколько десятилетий стекаются знаменитости и миллиардеры. Здесь замечали Клаудию Шиффер, Лиз Херли, Кейт Мосс и Роберта Де Ниро. Санкт-Мориц облюбовали и представители королевских семей из Швеции, Великобритании и Нидерландов.

В Санкт-Морице находится ряд пятизвездочных роскошных отелей, таких как Carlton Hotel, где шоферы забирают гостей с железнодорожного вокзала и везут на Bentley в ресторан со звездой Мишлен.

View this post on Instagram A post shared by Ivan Riva (@ivanriva) on Dec 4, 2018 at 4:04am PST



Ресторан с мишленовской звездой есть и в отеле Badrutt's Palace, где свой медовый месяц провел Альфред Хичкок. Там устраивают легендарные новогодние вечеринки. Знаменитости и шведская королевская семья также останавливаются в отеле Suvretta House, известном своими гламурными бальными вечеринками.

Санкт-Мориц — рай для гурманов. Рестораны с мишленовскими звездами есть и за пределами отелей, в том числе Talvo by Dalsass и Cá d'Oro.

View this post on Instagram A post shared by The Central Post (@the_central_post) on Dec 4, 2018 at 2:46am PST



Днем отдыхающие катаются по склонам Корвильи, где 350 километров лыжных трасс. Там также можно заняться скиджорингом — когда лошади бегут по замерзшему озеру или полю, везя за собой на буксире лыжника.

В Санкт-Морице находится мужская гоночная трасса с самыми крутыми стартовыми воротами в мире. По данным CNN, лыжник в течение шести секунд совершает почти вертикальное падение со скоростью до 145 км в час. Здесь также расположена известная трасса для бобслеистов и скелетонистов Cresta Run — единственная в мире, сделанная из естественного льда.

View this post on Instagram A post shared by Annapaulastahl (@annapaulastahl) on Dec 4, 2018 at 1:54am PST



Те, кого интересует более спокойный отдых, отправляются на Via Serlas — улицу дорогих магазинов, включая бутики Versace, Cartier и Gucci.

Ночью звездные тусовщики идут в знаменитый King's Club, the Studio 54 или Devil's Place — бар, который славится самой большой в мире коллекцией виски. Ночные развлечения продолжаются в Casino St. Moritz в Kempinski Grand Hotel.

Учитывая все вышеперечисленное, неудивительно, что Санкт-Мориц настолько популярен среди мировой элиты.