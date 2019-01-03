Восемь интересных объектов в мире, которые откроются в 2019 году

Delfi Turgid
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Музей будущего в Дубае
Восемь интересных объектов в мире, которые откроются в 2019 году
Foto: Shutterstock

Каждый год в разных странах открываются какие-нибудь интересные объекты, и самые нетерпеливые путешественники стремятся посетить их первыми. Что нового в мире может заинтересовать туристов в 2019 году, рассказывает Tūrismagids, изучивший путеводитель Lonely Planet.

То, что остается за кадром – музей Academy в Лос-Анджелесе

С 2019 года все желающие смогут пройти по красной дорожке в музей, который позволит поближе узнать то, что для любителей кино обычно остается за кадром. Академия кинематографических искусств и наук (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences), стоящая за церемонией вручения премий "Оскар" наконец создала свой музей.

Здесь можно будет не только узнать, как создают кино, но и увидеть плакаты, костюмы, сценарии и реквизиты из ставших классикой фильмов. Вы также сможете заглянуть в будущее киноиндустрии.

Больше информации об этом музее вы найдете на его домашней странице.

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Музей будущего в Дубае

Source info

Delfi Turgid

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