Латвии — 100! Топ-100 мест, которые надо увидеть в любимой стране

Считаете ли вы себя настоящим путешественником? Но настоящее путешествие начинается только после того, как вы узнаете свою собственную страну. Вчера Латвия отпраздновала 100-летие Независимости и если вы думаете, что в нашей небольшой по мировым стандартам стране меньше достопримечательностей, чем ей лет, то вы глубоко заблуждаетесь.

DELFI Тургид специально нашел 100 мест в Латвии, в которых стоит побывать хотя бы раз в жизни. Все они отличаются друг от друга: часть из них – города – маленькие и большие, в которые лучше есть на выходные. Часть – природные достопримечательности, вроде красивых водопадов, болот и уникальных природных троп. Третья часть – это замки и поместья, которых в Латвии явно больше, чем вы готовы признать и, к сожалению, не все они сохранились. Но часть из них продолжает реставрироваться (например, в данный момент реставрационные работы идут в Цесвайне), а часть готова принимать посетителей прямо сейчас.

Среди других мест, которые стоит посетить – Аглонская базилика, Белая дюна по дороге в Колку, смотровые вышки в Латгалии, Покайнский лес и валуны в Калтене, "узоры" озера Энгурес, город-призрак Скрунда, долина реки Абавы и т.д. Выбирайте: