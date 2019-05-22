Деревня чернозубых, веселые похороны и настоящая жизнь: путешествие Эдгара в Мьянму

Эдгар Бродиньш — путешественник, который предпочитает нетрадиционные туристические направления. Он уже побывал в Лаосе, Камбодже, Непале и во многих других местах, а его последняя поездка была в Мьянму, где он познакомился гостеприимными жителями простых деревень и оценил их человечность и смирение. Во время своего 16-дневного путешествии Эдгар объездил разные регионы Мьянмы, чтобы развеять мифы об этой стране и увидеть реальную картину, пишет DELFI Tūrismagids.

Почему Эдгар решил поехать именно в Мьянму, которая до 1989 года называлась Бирмой? "Такие места автоматически открывают больше возможностей узнать и испытать что-то новое. Для меня это своего рода магнит", - объясняет он.

Маршрут путешествия: Янгон ("Yangon") – Лойко ("Loikaw") – озеро Инле ("Inle lake") – двухдневный поход из "Indein" в "Lamin" – Кентун ("Kengtung") – Мандалай ("Mandalay") –Паган ("Bagan") – Янгон ("Yangon").

Разрушение первых мифов и эффективность работы



Первый миф (по поводу сложностей с интернетом) был опровергнут в Янгоне, который раньше был столицей Мьянмы. "Руководитель группы утром раздал всем по 20 GB интернета, и я единственный отказался (чтобы не портить суть путешествия — быть здесь и сейчас с теми людьми, которые меня окружают). Подобное было и с витринами магазинов, и со знанием местными жителями английского языка — ничто не свидетельствовало о закрытости страны от внешнего мира. Но информация гида о том, что в 2010 году SIM-карта телефона здесь стоила 2000 долларов, указывала на то, что в Мьянме были и другие времена.

Вечером Эдгар посетил буддийский храм, и ему понравилось, что сделать пожертвование там можно двумя способами — наличными деньгами и банковской карточкой. "Очень инновационный подход. Как знать, может, когда-нибудь такое будет и в наших церквях", - говорит он смеясь.

Что касается эффективности работы местных жителей, то Эдгар заметил две характерные ситуации. Например, уборкой сломавшегося дерева занимались 12 человек. А в небольшом магазине с умеренным потоком покупателей работали все четыре кассы, и в каждом отделе магазина стояло по два консультанта. По словам Эдгара, в Латвии с таким же объемом работы справились бы трое работников: "Возможно, это такой способ решения проблемы занятости — лучше трудоустроить большее число людей и платить им поменьше, чем высокий уровень безработицы".

Местные традиции и уникальные поселки