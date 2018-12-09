ФОТО. Итальянский регион Марке: море, горы, замки, виноградники. И мало туристов

Марке — один из 20 регионов Италии, расположенный на побережье Адриатического моря, с виноградниками и оливковыми рощами, которые тянутся почти до самого пляжа. Здесь также изготавливают лучшие и, возможно, самые дорогие туфли в Италии. Сюда приезжают, чтобы полакомиться трюфелями и дарами моря, а также побродить по древним городкам — например, Умбрино, где родился знаменитый художник Рафаэль. И при всем этом Марке ежегодно принимает лишь один процент многочисленных туристов, которые посещают Италию, пишет Tūrismagids.

В регион Марке я поехала в первой половине ноября по приглашению Итальянского агентства торговли (Italian Trade Agency Stockholm) и провела там неполных четыре дня. Конечно, этого было мало, и я собираюсь туда вернуться, ведь в Марке можно еще много чего увидеть и попробовать.

Крупнейший город региона — Анкона, где находится небольшой аэропорт, принимающий лишь несколько рейсов в день. В летний сезон в Анкону раз в неделю выполняется чартерный рейс из Риги, который обеспечивает туроператор Tez Tour. А зимой туда можно долететь с пересадкой в Мюнхене.

Foto: DELFI

Чтобы лучше осмотреть регион, стоит взять в аренду автомобиль или нанять машину с шофером, ведь душа Марке — это его природа и горные городки.

Foto: DELFI

Марке гордится своей 180-километровой береговой линией, где песчаные пляжи чередуются со скалистыми. Перпендикулярно берегу тянутся многочисленные виноградники, здесь же расположены и винодельни. А рельеф местности таков, что и знойным летом вечерами веет приятный бриз.

Foto: DELFI

Красивые пляжи есть и в Анконе, и в Сенигаллии, и в Сироло, а пейзажи вокруг — волшебные.

Foto: DELFI

Марке также гордится своими мидиями, которые здесь готовят по особым рецептам.

Город свадеб

Foto: DELFI

Петритоли — расположенный на горе старинный городок, в который следует заглянуть, посетив по дороге какую-нибудь ферму или винодельню. Когда-то здесь хозяйничали тамплиеры, и следы их присутствия видны на каждом шагу — начиная с древних стен, замка, скрытых знаков и заканчивая городским гербом. В Петритоли находится 300-летний классический итальянский театр с ложами в три этажа, и по выходным в нем дают концерты и спектакли. Но постоянной труппы в театре нет.

Петритоли также известен как город роскошных свадеб, которые устраивают в замке и местных ресторанах. Заключить брак сюда приезжают зажиточные американцы, англичане, австралийцы, россияне и немцы.

Город искусств

Foto: DELFI

Город Урбино — культурный центр Марке. Он впечатляет своей архитектурой, в частности — неожиданно возникающим перед глазами огромным дворцом, построенным более 500 лет назад Федерико да Монтефельтро, местным правителем и знаменитым полководцем. Федерико был также реформатором, поклонником авангардных идей, поощрявшим развитие образования и искусства.

Foto: DELFI

Во дворце с бесчисленными роскошными залами располагается и Художественная галерея Марке. В ней полотна Рафаэля и других известных мастеров той эпохи, а также картина Пьеро делла Франческа "Бичевание Христа", которая полностью изменила живопись, потому что для большей реалистичности в ней использована линейная перспектива, а люди на первом плане написаны с необычайной для того времени выразительностью.

Винодельни

Foto: DELFI

В Марке идеальный климат для выращивания винограда — есть и солнце, и влага. Если вы приедете сюда в сентябре, то здесь уже спадет жара, но вода еще останется теплой, и вовсю будет идти сбор винограда и производство вина, которым по праву гордится этот регион.

Foto: DELFI

В первый вечер мы отправились в городок Оффагна, со средневековой крепостью на вершине горы, и заглянули в винодельню Malacari, расположенную в построенной в 1668 году Villa Malacari. Один из предков хозяина винодельни воевал вместе с Гарибальди. В доме также есть номера для гостей с фантастическим видом на море.

Foto: DELFI

А в винном погребе устраивают дегустацию, чем мы и воспользовались. Если компания путешественников небольшая, то о дегустации заранее договариваться не нужно. Закуски подаются бесплатно. Местное вино идет и на экспорт в другие страны Европы.

Foto: DELFI



Вторая винодельня, которую мы посетили — Castrum Morisci, находится дальше от берега, и оттуда открывается прекрасный вид на виноградники. Солнечным ноябрьским днем воздух здесь прогрелся до +20 градусов, и сидеть в саду с бокалом вина было очень приятно. Хозяева этой новой винодельни, брат с сестрой, унаследовали виноградники от отца и решили не только выращивать сырье, но и производить вино. И им это отлично удается.

Foto: DELFI

Здесь в специальной посуде также варят вино к десертам — оно получается более концентрированное и сладкое. А если это вино поварить еще, то получится соус, который отлично подходит к местному овечьему сыру. Как мы убедились, вкус вина зависит от того, в чем его хранят. Одно и то же вино из бочки и глиняной амфоры будет разным. Вино из амфоры — мягче и ароматнее.

Foto: DELFI

Для ужинов или даже для длительного отдыха могу порекомендовать еще одну винодельню, в которой есть три комнаты для гостей — Moroder. Она удобно расположена между морем и полями, а летом тут работает и пиццерия. Это семейная винодельня, здесь есть и 150-летние винные погреба, и современное производство с мощным оборудованием, которым пользуются и соседи.

Foto: DELFI

В ресторане превосходно готовят из местных продуктов. У его дверей дремлет старый пес породы ньюфандленд, укрытый красным покрывалом, который не обращает внимания на посетителей. Здесь царят идиллия и покой.

Foto: DELFI

Те, у кого не будет времени на поездки по разным винодельням, могут посмотреть, как делают вино, в "Umani Ronchi". Это большая винодельня под Асконой, где проводят экскурсии и дегустации. Винодельня сотрудничает с компанией Interbaltija AG, поэтому ее хозяева знают о Латвии. Компания недавно открыла гостиницу в Асконе, возле моря. А обширные виноградники Umani Ronchi начинаются сразу за пределами города.

Что привезти из Марке?

Foto: DELFI

Трюфели

Foto: DELFI





В Марке в зависимости от времени года можно найти три вида трюфелей. В октябре и ноябре это будут белые трюфели.

Foto: DELFI

Конечно, они дорогие, но стоят каждого цента. Попробовать трюфели можно, и заказав в ресторане какое-то блюдо с ними.

Обувь

Foto: DELFI

Марке славится своей обувью, которую носят кинозвезды и бизнесмены, а также заказывают лучшие дома мод и престижные магазины. Если вы будете покупать обувь в самих мастерских, то она обойдется вам вдвое дешевле, чем в магазинах (но цены все равно довольно высокие).

Вино

Foto: DELFI





Красное, белое, игристое, десертное, граппа — в Марке можно найти напиток на любой вкус.

Паста

Foto: DELFI

Пасту здесь готовят особым способом — она состоит только из муки и яиц.

Салями

Foto: DELFI





Характерная для этого региона колбаса — салями. А вообще, здесь очень много всевозможных мясных продуктов, которые вам захочется привезти домой.

Каштаны

Foto: DELFI





Осенью здесь на земле полно каштанов, которые можно собрать, почистить и пожарить. Запах будет на весь дом. Сбор каштанов в лесу для местных детей — традиционное развлечение. Попробуйте и вы!