ФОТО. Путешествие Интара: на красном "Запорожце" — в Украинские Карпаты

Уже второй год подряд Интар Павлович из Туме, Тукумского края, на своем красном запорожце путешествует по Украине. В первый раз Интар проверил возможности своего автомобиля и насладился красотой этой страны и гостеприимством ее жителей прошлой осенью, пишет Tūrismagids.

Если год назад Интар оправился на Украину с компанией, то в этот раз согласовать планы не удалось, и поэтому он решил поехать один. "Это означало, что будет больше времени на общение с местными жителями, и мне это понравилось", - говорит мужчина.

Foto: Privātais arhīvs

Интар отправился в путешествие в последние теплые осенние дни. Дорога до Львова заняла 22 часа, включая пять часов в очереди на границе.

Почему именно Украина? Интар состоит в автоклубе, где и познакомился с несколькими украинцами, которые тоже путешествуют на запорожцах. В Финляндии у них случилась поломка, а у Интара был нужный двигатель, поэтому они пригнали машину в Латвию. Интар подарил друзьям по автоклубу двигатель и помог с ремонтом, а они сказали, что не забудут его доброты, и пригласили в гости. Так Интар отправился в дальнюю поездку, а этой осенью решил ее повторить, потому что убедился, что его машине это по силам.

Foto: Privātais arhīvs

Если в первый раз Интар все тщательно распланировал еще дома, то в этот раз план был простой: доехать до Львова, поговорить с местными и решить, куда оправиться дальше. Главное — не напрягаться и не стремиться все успеть. Интар хотел просто сесть в запорожец и поехать, даже не планируя точной даты возвращения.

"Если говорить о техническом состоянии автомобиля — ни с какой машиной нельзя заранее быть уверенным, что она выдержит весь путь", - смеется Интар. В то же время он знал, что благодаря малому весу запорожца даже самые плохие дороги не причинят ему большого ущерба. Как шутит Интар, в некоторых местах проехать могли только трактор и запорожец. А если серьезно, то в поездку нужно брать запасные колеса, потому что всякое может случиться.

Больше всего в путешествии Интара очаровала природа, особенно в Карпатах. "Божественно красиво", - говорит он, добавляя, что во многих местах природа — чистая, не тронутая человеком. Интару очень понравилось горное озеро Синевир, также хорошо запомнились руины Невецкого замка и карстовый мост.

Foto: Privātais arhīvs

Цены в Карпатах оказались тоже очень дружественные. Например, за ночлег в номера класса люкс он заплатил всего 25 евро. А утренний вид с террасы был настолько прекрасен, что глаза широко раскрылись и без кофе.

Местные жители, по словам Интара, очень гостеприимные, а поводом для знакомства нередко становился его автомобиль, которому удивлялись и радовались.

"Запорожец — это машина, которая привлекает внимание. Увидев ее, люди улыбаются, а те, кто посмелее, подходят поговорить, интересуясь техническим состоянием, а также любопытствуя, что это за чудак приехал к ним на запорожце", - рассказывает Интар.

Foto: Privātais arhīvs

Благодаря автомобилю Интар попадал и в забавные ситуации. Например, по дороге домой в Польше его остановили полицейские, но, как выяснилось, их больше интересовала не проверка документов, а сама машина, о которой вся компания проговорила несколько минут.

Foto: Privātais arhīvs

А когда Интар въехал в один из литовских населенных пунктов, его остановил некий господин. Как выяснилось, мужчина его ждал, потому что несколько минут назад ему по телефону рассказали, что в поселок едет машина, которая выглядит как запорожец, а мчится как Ferrari. Ему поручили выяснить, что у машины за двигатель и кто ее водитель. Этот мужчина был членом местного автоклуба, и у него тоже есть запорожец. К тому же оказалось, что у них с Интаром общие друзья в Литве и Украине.

Foto: Privātais arhīvs

Интар планирует путешествие на Украину и в следующем году — возможно, с компанией. А его большая мечта — отправиться за приключениями на "Жуке" - ЗАЗ 965. Только сначала его нужно найти и подготовить к поездке. Но, кто знает, может Интару вскоре повезет и он исполнит свою мечту.