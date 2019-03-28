Идея для однодневной поездки: болотная тропа в Литве, возле границы с Латвией

Пока у нас зима все еще борется с весной, я решила отправиться на юг — в Литву, потому что, как известно, у соседей трава всегда зеленее… Переехала границу в Мейтене, возле Йонишкиса свернула направо и остановилась в Региональном парке Жагаре, где находится самая длинная в Литве болотная тропа.

Трава, может, и была немного зеленее, но дороги… Погода сделала свое дело. Чтобы подобраться к тропе, пришлось больше десяти километров медленно ехать по размытой грунтовке. Но у этого были и свои преимущества — например, я заметила и сфотографировала стадо оленей, которые паслись у дороги и не думали убегать.

Foto: DELFI

Перед красной церковью в поселке Юдейкяй (Juodeikiai) свернула налево и через несколько километров оказалась на благоустроенной автостоянке, от которой начинается тропа.

Foto: DELFI

По болоту в Региональном парке Жагаре проложена 3,6-километровая деревянная тропа, так что ноги будут сухими и ранней весной. По ней можно проехать и с детской коляской.

Foto: DELFI

Если вам нравится Кемерская болотная тропа, то придется по душе и эта, потому что здесь царит чудесный покой. Болото и озеро, к которому ведет тропа, проложенная через море трав и мха, обрамляют березы и сосны.

Foto: DELFI

Те, кому полный маршрут кажется длинноватым, могут сократить его наполовину, обойдя вокруг озера и вернувшись назад. А тех, кто готов к прогулке подольше, ждет большой круг по болотной тропе, похожей на прекрасную тропу Пурэзера в Видземе.

Foto: DELFI

Гуляя по тропе, мы слышали крики журавлей и других птиц, а также видели редкие виды растений, упомянутые на информационном стенде парка.

Foto: DELFI

В начале тропы находится смотровая вышка, с которой открывается хороший вид на окрестности. Возле стоянки есть место для пикника с большим деревянным столом и навесом, а также туалет. Больше информации: www.jonmu.lt.

После прогулки по тропе можно поехать в Жагаре и погулять по исторической части города, или отправиться в Шауляй.

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