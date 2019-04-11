На другой край Земли: как латышка Зане несколько лет провела под парусом в море

Пить утренний кофе в лодке, под которой проплывает стая китов. Идти под парусом в полной темноте с выключенными навигационными огнями, чтобы избежать пиратов. На необитаемом острове утолять жажду свежим кокосом. Нырять в бирюзовую воду и плавать рядом с гигантскими морскими коньками, черепахами или акулами. Каждый день любоваться восходами и закатами солнца на море. Пройти на лодке тысячи миль, полагаясь исключительно на благосклонность природы и на самих себя. Таков опыт Заны Лапсы-Твиде, которая три года бороздила бескрайние моря и океаны, пишет DELFI Tūrismagids.

"Я училась в Латвийском университете, на Факультете социальных наук, и уже тогда мечтала о путешествиях. В целом, годы учебы ознаменовались для меня рядом важных вех: во-первых, я влюбилась в моряка. Мой теперь уже муж Кристоф – самый настоящий, опытный моряк и капитан нашей парусной лодки "Розанна". Во-вторых, выяснилось, что если хочешь чего-то от всей души, то это материализуется, и я получила работу, связанную с путешествиями. Параллельно учебе стала работать в шведской компании, продюсируя видеогид для путешественников "Уик-энд в Европе", - рассказывает Зане. Так началось увлечение Зане путешествиями. В то время она много ездила по Европе — была в Швеции, Дании, Норвегии, Англии, Ирландии, Эстонии, Литве, Польше, Германии, Франции, Словакии, Венгрии, Испании, Италии, Хорватии, на Крите и Родосе.

По завершении этого проекта Зане и Кристоф решили расширить кругозор и переехать в Лондон, который привлекал их своими возможностями. "Еще живя в Риге во время финансового кризиса мы в качестве инвестиции купили первую парусную лодку "Анна". Эта лодка дала мне первое представление о жизни яхтсменов, она стала нашей дачей на выходные, мы побывали в Стокгольме и на его многочисленных островах, а позже, когда мы уже жили в Англии, яхта стала нашим домом в шестимесячной поездке из Швеции в Англию по маршруту Швеция—Дания—Германия—Нидерланды—Бельгия—Франция—Англия", - вспоминает Зане. Это был ее первый длинный и серьезный тест-драйв, который оказался захватывающим и послужил основой для нынешнего путешествия. На "Анне" Зане почувствовала, что на самом деле означает плавать, планировать навигацию и называть лодку своим домом.

"Я поняла, что это реальный способ попасть в те места, куда иначе будет трудно добраться — лететь туда или дорого, или вообще невозможно. Кроме того, я лелеяла мечту хотя бы раз в жизни отпраздновать свой январский день рождения в летних условиях, мне хотелось насладиться жизнью в тропическом поясе", - добавила Зане.