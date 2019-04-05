Пара из Латвии, путешествовавшая по Европе полгода: все намного проще, чем кажется

Мадара и Эмилс Сенкани решили резко изменить свою жизнь, накопили денег, переоборудовали микроавтобус и отправились в путешествие по Европе, которое продлилось 193 дня. Когда они вернулись домой, то рассказали, где побывали и что испытали, пишет DELFI Tūrismagids.

Мадара и Эмилс за полгода познакомились с 18 странами. "Время, которое проводили в каждой стране, зависело не только от ее размера (чтобы насладиться Италией, нужно минимум полтора месяца), но и от того, насколько нам там нравилось. В Португалии пробыли месяц, а во Франции — 10 дней, и три из них — стиснув зубы", - рассказывает Мадара.

Foto: Privātais arhīvs

Пара колесила по Европе с июля до февраля, хотя планировала вернуться в Латвию весной. Несмотря на то, что бюджет позволял им еще какое-то время оставаться за границей, они решили вернуться, потому что из-за дождей жить в бусике стало некомфортно, оба соскучились по своим близким и уже были готовы к следующему этапу своей жизни. При этом оба понимали, что такое приключение в их жизни больше не повторится. "Мадару пригласили на рабочее интервью, и ей нужно было оказаться в Риге через семь дней. Мы поняли, что это знак — пора возвращаться домой", - сказал Эмилс.

Жить буквально плечом к плечу оказалось проще, чем Мадара и Эмилс себе представляли. Это испытание их сблизило еще больше. "Мы провели вместе почти 200 дней, среднее расстояние между нами было 40 сантиметров — и это было так красиво! Мы могли и молчать, и обсуждать темы, на которые в будничной суете нам не хватало времени. Теперь мы еще больше ощущаем себя командой. Мы знаем, что можем друг на друга положиться в любой ситуации и нам друг с другом всегда по пути", - рассказала Мадара, добавив, что самым трудным по возвращении домой стало именно сохранение такой близости.

Foto: Privātais arhīvs

Чтобы иметь в путешествии и личное время, оба каждый день много читали. Они также распределили всю работу. "Ведь в случае ссоры тебе некуда деваться — в бусике всего одна "комната"", - смеется Мадара.

Больше всего паре понравились Словения, Португалия и Италия. Словения их порадовала нетронутой и очень красивой природой — горами и озерами, подземными пещерами. В Португалии они чувствовали себя очень легко: природа, люди, цены — все было прекрасным, и они влюбились в эту страну. Останавливаться можно было прямо на берегу океана.

Foto: Privātais arhīvs

Италия тоже очень радовала, и каждый регион предлагал что-то свое. "Городки в пастельных тонах, устроившиеся на черных скалах? Лигурия. Золотистые виноградные поля и горячие источники? Тоскана. Средневековые городки? Лацио. Можно продолжать и продолжать, пробуя в каждом регионе местное вино", - говорит Мадара.

Вообще, Эмилс и Мадара — большие любители природы. Им по душе горы и море, долгие прогулки. После посещения каждого города, каким бы красивым он ни был, они три дня проводили на природе, которая возвращала им силы.

На вопрос, не привыкли ли они к такой жизни настолько, что она им наскучила, Мадара ответила: "Мы считаем, что в бусике нужно провести минимум два месяца, и тогда вы можете сказать, что попробовали кочевую жизнь. А до тех пор это обычное путешествие. И тогда вы входите в ритм, хотя и другой. Наступает рутина, облегчающая жизнь, хотя и немного огорчающая. Видите всемирно знаменитые города, осознаете, насколько они красивые, но вас это больше не поражает. Каждый день жариться у моря на солнышке становится скучно. Человеку свойственно не ценить происходящее в данный момент, но, к счастью, мы из тех, кто способен радоваться мелочам — огромным волнам, вкусному печенью, цветам. Это помогает везде".

Foto: Privātais arhīvs

Были в их путешествии и неожиданные знакомства. Например, в Словении Эмилс и Мадара подобрали на дороге женщину-автостопщицу. "Слово за слово, и она пригласила нас на кофе. Вышли из машины, свернули в лес, шли, шли, а дома все не было. Наконец, мы его увидели. Дом посреди леса Ирена построила и продолжает строить сама, она живет там и летом, и зимой. Ее семья из Словении, но женщина прожила 20 лет в Голландии. В прошлом году она приехала в отпуск домой, поставила на багажник велосипеда клетку с кошками и отправилась в лес. Остановилась на краю холма и сказала — остаюсь здесь! И осталась. Живет там теперь со своими кошками, ручной лисой и медвежонком, кормит диких зверей и птиц, охраняет лес от плохих людей. Эмилса она угостила холодным кофе, а меня — витаминным напитком, который делает ее бабушка. Мы так понравились Ирене, что она не хотела нас отпускать, но мы пообещали, что когда-нибудь вернемся. Обменялись адресами и подружились в Facebook", - вспоминает Мадара.

Путешествие на микроавтобусе для Мадары и Эмилса — самое увлекательное и удобное. Свобода такая же, как и при поездке по стране на арендованной машине, но гораздо комфортнее. При этом еще и не надо думать о местах ночлега — где хочешь, там и остаешься. "Мы позаботились о том, чтобы в бусике было не только удобно, но и уютно, потому что для нас важно чувство собственного дома. Важно также чувство, что весь мир твой. К тому же путешествовать на бусике гораздо дешевле, чем летать на самолете или ездить на машине и останавливаться в гостиницах, но дороже, чем путешествовать автостопом и ночевать в палатке. Для нас это золотая середина", - сказала Мадара.

Foto: Privātais arhīvs

На вопрос, что людям, собирающимся путешествовать на бусе, нужно учитывать в первую очередь, пара ответила, что для начала нужно понять — вы хотите этого по-настоящему или только ради заполнения фотографиями своей странички в Instagram. "Если да — то вперед! Выясните, сколько вам понадобится места, если вы хотите оборудовать в бусике душ, туалет, кухню, и отправляйтесь за приключениями. Это намного, намного легче, чем кажется", - заверил Эмилс.

Проведя полгода в постоянном движении и изучении новых мест, Мадара и Эмилс пришли к выводу, что путешествовать легко, а не путешествовать неразумно. "Путешествия обязательно будут частью нашей жизни, но какое-то время поживем без них, чтобы к нам вернулась способность удивляться и смотреть на мир свежим взглядом", - пояснила Мадара.

Foto: Privātais arhīvs

Летом пара планирует путешествовать по Латвии и ближайшим странам, а осенью, если их бусик пройдет техосмотр, они собираются отправиться в более длительную поездку, чтобы вновь насладиться жизнью на колесах. Правда, в этот раз уже не так долго. "Это было захватывающее и волшебное приключение, которое не удастся повторить. Да и не хотелось бы, потому что насладиться им дважды невозможно", - сказала Мадара.

Подробнее о своих приключениях Мадара и Эмилc рассказывают в собственном блоге, а также в "Instagram".

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