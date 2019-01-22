Потрясающая кухня, жизнь на мотоцикле и горы мусора: как Андра южный Вьетнам изучала

Delfi Turgid
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Город захватили полчища мотоциклистов
Потрясающая кухня, жизнь на мотоцикле и горы мусора: как Андра южный Вьетнам изучала
Foto: Privātais arhīvs
Андра Чударе

Многие знакомые, рассматривая в моем Instagram фотографии из поездки на юг Вьетнама, спрашивали – "Ты ездила туда поесть?" Если честно, то да. Пару лет назад в Берлине я попробовала вьетнамскую кухню и влюбилась в нее. С тех пор в Риге я не упускаю возможности полакомиться супом фо. О еде будет и этот рассказ, с небольшими отступлениями на пляжи, плавучие рынки и мотоциклы.

В середине декабря я в последний момент купила билеты в Хошимин с пересадкой в Париже и решила изучить именно южную часть Вьетнама, потому что на севере страны в это время сильные ливни.

Перед поездкой заплатила в интернете 30 долларов за визу и через два дня получила подтверждающее письмо, которое нужно распечатать и предъявить вместе с фотографией паспортного размера в киоске вьетнамского аэропорта. Уплатила еще 25 долларов и получила визу.

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Город захватили полчища мотоциклистов

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Delfi Turgid

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