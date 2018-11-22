Путешествие латыша на мотоцикле по Индии: жуткие дороги, больница и знакомство с местными

Латвийский путешественник Мартиньш Силс в феврале отправился на мотоцикле из Австралии в Латвию - и значительная часть его пути пришлась на Индию. И вот как его встретила эта страна:

Индия – сутолока, пыль и первые неприятные сюрпризы

Foto: Mārtiņš Sils

Первой мыслью при въезде в Северо-Восточную Индию было — "хочу вернуться на "райскую" Мьянманскую дорогу". Уже на пункте пограничного контроля возникло ощущение, что мы забираемся куда-то глубоко в подвал, в далекое прошлое. В бардаке, творящемся на индийской стороне, сперва нужно было найти пограничника. Увидев мой паспорт, он на минуту завис, а затем взял журнал и стал медленно его заполнять. То же самое проделали и таможенники, которые к тому же уделили пристальное внимание моему мотоциклу. Позже меня подобным образом "регистрировали" на различных армейских контрольных пунктах, щедро разбросанных по штату Манипур.

Foto: ""Purina"

И хотя я уже имел дело с индийскими дорогами, в этот раз они меня снова неприятно удивили. Здесь все едут как кому вздумается, но в отличие от других регионов с плотным потоком движения, тут никто не обращает внимания на других водителей. Меня постоянно неожиданно подрезали или мчались по моей полосе мне навстречу.

Через первые 100 километров понял, что не укладываюсь в график, и решил переночевать в хостеле в Импхале, столице штата. Обычно мне в хостелах везет, но этот оказался страшно замызганным, с огромными тараканами в душевой, где в добавок не было воды.

Утром встал пораньше и уже в шесть часов был на дороге, которую мне порекомендовали местные как лучшую. В итоге она оказалась одной из самых трудных моих дорог.