Путевые заметки: прекрасные и доступные Сейшелы (и как побывать на них не обанкротившись)

Еще несколько лет назад Сейшельские острова, расположенные в Индийском океане, были лишь мечтой большинства путешественников, а сейчас туда запросто можно долететь и из Риги. В состав Республики Сейшельские острова входит 115 островов, а общая территория страны в десять раз меньше Латвии, пишет DELFI Tūrismagids.
Пляжи Сейшел входят в число наилучших в мире. Здесь проводили медовый месяц самые влиятельные и богатые люди мира, в том числе принц Уильям и Кейт. Теперь же, при своевременном планировании путешествия, посещение Сейшельских островов может обойтись вам в сумму, эквивалентную расходам на путешествие в Таиланд или Объединенные Арабские Эмираты. Во время акций авиакомпаний билет на самолет из Риги в столицу Сейшел Викторию можно приобрести начиная с 450 евро (в обоих направлениях), а крупнейшие Сейшельские острова предлагают качественные и сравнительно экономичные гостевые дома и виллы.
На Сейшелы едут не за культурно-историческими впечатлениями и не за покупками или развлекательными мероприятия. Здесь самые красивые пляжи мира, тропические природные тропы и разнообразные эндемические растения и птицы, а также приятные люди и вкусная кухня.
Tūrismagids предлагает путеводитель по Сейшельским островам для тех, кто собирается туда поехать впервые.
- 1. Одержимость морским орехом
- 2. Прекрасные пляжи и сложности с купанием
- 3. Остров Праслен и его природные парки
- 4. Остров Ла-Диг: гигантские черепахи и пляжный поход
- 5. Крупнейший остров Сейшел – Маэ
- 6. Вкус Сейшел, или Карри из летучей мыши
- 7. Что нужно знать перед поездкой на Сейшельские острова
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