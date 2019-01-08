Разумеется, лопату из рук выбили и хорошенько избили. Западная Африка глазами латвийца

Обычно люди больше любят путешествовать, нежели сидеть дома на диване. Но для многих из нас путешествия – это удобная гостиница или Airbnb, вкусная еда, прогулки по музеям или по улицам вполне себе цивилизованных городов или лежачий отдых на пляже. Максима Бонте едва ли можно назвать типичным путешественником. Он уже объездил более 140 стран и не планирует останавливаться на достигнутом.

О своих путешествиях Максим может написать не одну книгу – мужчина проводит в путешествиях по миру последние 10 лет. Это – его рассказ о поездке в Западную Африку:

Спал с открытыми глазами и при включенном свете

Путешествуя сквозь дебри двух западно-африканских стран - Сиерра-Леоне и Либерии - постепенно забываешь обо всем, что напоминает знакомый вам мир западной цивилизации. Чем дальше от больших городов вы уходите, тем меньше привычных комфортных условий вы найдете. Мне пришлось забыть вкус европейской еды: на протяжении месяца рацион состоял из курицы, риса, яиц и кукурузы приготовленных на углях.

Общаясь с несколькими белыми путешественниками, которых можно встретить в пути, понимаешь, что каждый из них воспринимает своё путешествие в этих странах как суровое, даже жестокое испытание: представьте себе настолько голодных москитов, что спрей от них не помогает вообще, в некоторые дни количество укусов переваливало за сотню, а спать под москитной сеткой невозможно.

Foto: Личный архив

Задыхаешься от жары как в бане. В отдаленных деревнях, где негде остановиться, кроме как у кого-нибудь в хижине или местной школе, спросив разрешения у старейшины, спать приходилось с открытыми глазами. Представьте себе, ящерицы, размером 30 сантиметров, снующие из щелей и бегающие по стенам, пауки сантиметров по восемь, разнообразные летающие насекомые и тараканы, которые при свете электрического фонаря сидят тихо, но если выключить свет, то хижина наполняется шуршанием. Если в этой атмосфере вам все-таки удастся заснуть, то, проснувшись можно обнаружить тараканов у себя на теле, грызущих ранки от комариных укусов, или на лице возле рта, пьющих ваши слюни.

Можно остаться в палатке на улице, но ночью из леса выходят животные: буйволы и дикие кабаны. В некоторых районах есть и львы, и находиться на улице ночью опасно, но иногда казалось, что я бы предпочёл их компанию террариуму, который царил в хижинах. Впрочем, после нескольких недель путешествия в таких условиях смиряешься, но не с чуждой враждебной средой, а с тем, что ее приходится терпеть.

Foto: Личный архив

Не то, чтобы путешествие в этом регионе было чём-то очень неприятным, скорее, очень тяжелым, где быстро осознаёшь пределы своих возможностей: едва ли удаётся поспать 3 часа в день; вас может рвать от местной еды, часто находясь на грани сознания от жары; порой нельзя прикоснуться к собственному телу, раздражение от укусов даёт сильную аллергическую реакцию и все это под палящим солнцем. А взгляд при этом устремлен вниз, но не для того, чтобы спрятаться от солнца, а в поиске змей - чтобы нечаянно не наступить на них.

Страна печали для белого человека

Организм здесь работает на пределе, семичасовые переходы в предгорьях гималайских гор кажутся безобидной прогулкой в парке по сравнению с днем проведенным в джунглях. Важно сохранять бодрость духа, потому что очень скоро силы начнут покидать вас и под конец вы будете идти на силе воли и характере. Впрочем надолго их все равно не хватит и вы просто потеряете сознание, но потом снова встанете, придете в себя и пойдете дальше.

Не подумайте, что автор специально искал мазохистских приключений. Просто это такое место, сквозь которое лежит путь к неизведанным уголкам этого мира, через нетронутые человеком джунгли, где можно увидеть первозданную природу. Мест, оставшихся нетронутыми человеком, на земле можно сосчитать по пальцам и, оказавшись в таком месте, вы сразу это поймёте.

Не смотря на всю экзотичность окружения, здесь нет постоянных эпидемий каких-то болезней. Действительно, в 2016 году в Сиерра-Леоне была вспышка Эболы, унесшая тысячи жизней, но ее довольно быстро локализовали. На данный момент, если не повезёт, можно подхватить лишь малярию или сильную кишечную инфекцию. Конечно есть сильные превентивные лекарства, но все они со своими побочными эффектами: некоторые вызывают кошмары, некоторые нарушают режим сна настолько, что вы просыпаетесь строго каждые 3 часа. Я не принимал никаких лекарств на протяжении всего путешествия, уповая на собствнные силы и надеясь на удачу.

Foto: Личный архив

Путешествуя по северной, восточной и южной Африке можно встретить сотни и даже тысячи путешественников. Здесь же, в днях пути от столицы, за два месяца я встретил двоих белых путешественников и это были поистине отчаянные люди. Здесь есть поговорка, что "Западная Африка - это страна печали для белого человека" и ты очень быстро понимаешь всю ее справедливость - здесь тебе не удастся стать одним из местных и тебя ждёт судьба белого человека в Африке.

Находясь в Африке в сезон дождей на путь длиной в 100 км можно потратить 10 часов. Дело в том, что дороги здесь превращаются в бесконечную грязь и огромные лужи (иногда метр глубиной) и проехать или обойти их нет никакой возможности - вокруг либо болота либо непроходимые джунгли. Тогда на помощь приходят местные: жители с нескольких деревень объединяют усилия и пытаются осушить эти небольшие озёрца, требуя плату около 1 евро с каждого проезжающего.

Foto: Личный архив

Жизнь здесь нелегка, даже один евро - это большие деньги для местных. На моих глазах один из проезжающих отказался платить и попытался прорваться на мотоцикле, его скинули, повалили мотоцикл на землю и несколько раз заехали по лицу. Он упал, поднявшись, схватился за лежащую на земле лопату и кинулся на обидчиков, а их было человек 30. Разумеется, лопату у него из рук выбили и хорошенько избили. Я же при этом находился в нескольких метрах от них и смотрел на эту суровую реальность жизни, пока мой водитель договаривался о переправе. Не знаю, чем в итоге закончилась эта история, водитель мне сказал что все в порядке.

Путешествие скрашивала симпатия местных жителей, в особенности детей. В каждой маленкой деревне мне махали руками и бежали в догонку - белый человек в этих краях большая редкость. Иногда мы вместе фотографировались и я раздавал все конфеты и еду что у меня были.

Отсутствие туристов и местный бизнес

Когда, наконец, выбираешься из джунглей а большой город, то кажется невероятным, что можно просто так сидеть в ресторане за бутылкой вина - вы как будто заново учитесь жить в цивилизованном мире.

На поверхности вы увидите довольно обычную картину для более развитых стран Африки. В городе жизнь идёт своим чередом, но если внимательно присмотрется, то видно, что экономика сосредоточена в руках выходцев из Ливана и Индии, открывающих привычные для нашего глаза супермаркеты, на пороге которых местные жители продают выращенные в деревнях овощи.

Foto: Личный архив

В столице Либерии чувствуется дух предприимчивости: в некоторых районах можно увидеть людей с печатными машинками и антикварными ноутбуками, предлагающих свои услуги. За ними идут парикмахеры, ещё дальше продавцы книг, фруктов, фотомастерские, где на работающем от генератора принтере вам напечают фотографии.

Туристов здесь практически нет, отели ориентированы на бизнесменов и приличный отель будет стоить от 100 евро. Хотя в городе есть заведения с надписью "гостевой дом", но, зайдя туда, обнаруживаешь бордель с ценой 7 евро за ночь, который полон обитателями, соответствующими этому месту.

Храм масонов и лесные братства

Во время прогулок по Монровии, столице Либерии, я неожиданно наткнулся на здание настолько выделяющееся из окружающей среды, что ему больше походило находятся где-нибудь в Риме. Это была смесь греческого храма и американского капитолия с непонятными символами и надписями на английском языке, и это на фоне неприметных двухэтажных зданий, из которых в основном состоит столица.

Как оказалось, это был храм масонов. Моему любопытству не было предела, но охрана на входе отказалась меня пускать. Впрочем, после десяти минут уговоров меня пустили на территорию комплекса, в одно из меньших зданий, где находился один из членов общества. Мы довольно долго с ним разговаривали и в конце я спросил - как же стать масоном? Мне сказали: главное, нужно быть хорошим человеком; вас должен рекомендовать кто-то из масонов и оплатить вступительный взнос 1500 долларов.

Foto: Личный архив

Как оказалось, масоны - это не единственное секретное общество в Либерии. Здесь существуют так называемые секретные "лесные братства", которые до сих пор обладают большой властью над населением. Хотя сейчас их влияние на местное население ослабевает: если еще 100 лет назад они по выбору забирали детей из дома в лесные школы в джунглях на 7 лет для обряда инициации и обучения жизни в джунглях, то сейчас это время сократилось до года и влиянию этих сообществ противостоит централизованное правительство.

Но до сих пор предводителей этих сообществ боятся, веря в их сверхъестественные силы. 80 лет назад те, кто пытался противостоять власти вождей, умирали от отравления. Власть и авторитет предводителей лесных братств были настолько большими, что они могли даже начать войну между племенами. Они похожи на жрецов, но их часто называют дьяволами. Впрочем, в своём церемониальном облачении на дьяволов они похожи не больше чем на священников, лучше с ними не связываться, восприятие реальности у них сильно отличается от христианского человека.

Foto: Личный архив

Ходят слухи, что в Либерии до сих пор практикуют человеческие жертвоприношения. Вы, конечно, ничего этого не увидите, если случайно не забредёте куда не следует. Несмотря на сотни лет присутствия белого человека, цивилизация затронула эти страны только отчасти.

Даже сейчас, сравнивая книги начала 20 века о регионе с моим путешествием, замечаешь, насколько мало все изменилось: как начальник иммиграционного управления вымогал деньги тогда, так он требует их и сейчас; как местное население жило на доллар в день 100 лет назад, так оно живет и сейчас. В деревнях вы ночуете в компании десятка разновидностей насекомых, детей вечером не выпускают из дома из-за опасных животных в лесу, воду приносят из рек, разновидность еды ограничивается тремя блюдами. Деревнями, как и сотни лет назад руководят старейшины, а белый человек здесь по-прежнему в диковинку.