Рыбное облако и встреча с медведем: путешествие латгальца на Сахалин

Delfi Turgid
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Путь по бездорожью к рыбному облаку
Рыбное облако и встреча с медведем: путешествие латгальца на Сахалин
Foto: Raimonds Brilovskis

"Я хочу рассказать об одном из моих самых ярких и запоминающихся путешествий. Возможно, кто-то ездит в отдаленные уголки России из чувства ностальгии или под впечатлением историй других путешественников. Кому-то такие поездки могут показаться более выгодными финансово. А я отправился на Сахалин по другой причине", - пишет читатель Tūrismagids Раймонд Бриловскис.

Моя жена провела свое детство на дальневосточном острове Сахалин, который находится недалеко от северной части Японии. Если посмотреть на карту, то Сахалин своими очертаниями напоминает рыбу. И с ней частично связан рассказ о моем путешествии.

Одна из вещей, которые вдохновили меня отправиться так далеко, — книга Антона Чехова "Остров Сахалин", несмотря на то, что описываемые в ней события связаны с 19-м веком.

Рыбное облако и встреча с медведем: путешествие латгальца на Сахалин
Foto: Raimonds Brilovskis

Разумеется, планировалось и навестить родственников жены, и просто отдохнуть от суеты будней. Сначала нам нужно было добраться до Москвы, а затем совершить девятичасовой перелет до Южно-Сахалинска. На острове мы пробыли три недели.

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Путь по бездорожью к рыбному облаку

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Delfi Turgid

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