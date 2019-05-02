Сказочная поездка в Богемскую Швейцарию (практические советы + ФОТО)

Богемская Швейцария — сказочно-красивый природный парк на северо-западе Чехии. Здесь природа предстает во всем своем величии: сосновые леса и скальные лабиринты, горы и ущелья, а также бурлящие реки. Там побывала и фотограф Анна Паула Кузнецова, которая поделилась своими впечатлениями с читателями DELFI Tūrismagids.

"С Пражского вокзала ("Praha hlavní nádraží") мы доехали на поезде до города Дечин ("Děčín hlavní nádraží"). Билет действует 24 часа, поэтому если поездка однодневная, билеты в обе стороны можно купить сразу в Праге. Из Дечина в Богемскую Швейцарию нужно ехать на автобусе — остановка рядом с железнодорожной станцией, на которой есть инфоцентр, где можно получить карту парка и города. Окрестные городки тоже очень красивые, но их я оставила на следующий раз", - рассказывает Анна.

Дальше она на автобусе №434 отправилась в поселок Хренско и за полчаса доехала до остановки "Pravčická brána". Проехать ее невозможно, потому что там собирается много туристов, а водитель автобуса громко объявляет остановки, поясняет Анна.