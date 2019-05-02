Сказочная поездка в Богемскую Швейцарию (практические советы + ФОТО)

Богемская Швейцария — сказочно-красивый природный парк на северо-западе Чехии. Здесь природа предстает во всем своем величии: сосновые леса и скальные лабиринты, горы и ущелья, а также бурлящие реки. Там побывала и фотограф Анна Паула Кузнецова, которая поделилась своими впечатлениями с читателями DELFI Tūrismagids.
"С Пражского вокзала ("Praha hlavní nádraží") мы доехали на поезде до города Дечин ("Děčín hlavní nádraží"). Билет действует 24 часа, поэтому если поездка однодневная, билеты в обе стороны можно купить сразу в Праге. Из Дечина в Богемскую Швейцарию нужно ехать на автобусе — остановка рядом с железнодорожной станцией, на которой есть инфоцентр, где можно получить карту парка и города. Окрестные городки тоже очень красивые, но их я оставила на следующий раз", - рассказывает Анна.
Дальше она на автобусе №434 отправилась в поселок Хренско и за полчаса доехала до остановки "Pravčická brána". Проехать ее невозможно, потому что там собирается много туристов, а водитель автобуса громко объявляет остановки, поясняет Анна.
С этого места начинается настоящее приключение с красивыми пейзажами. Первым объектом, к которому отправилась Анна, была самая большая в Европе природная скальная арка "Pravčická brána". Как объясняется в путеводителе "Удивительная Чехия", ширина нижней части арочной дуги достигает почти 27 метров, а высота ее проема составляет около 16 метров. Эта арка впечатляет не только своими размерами, но и прекрасными окрестностями.
Как добраться до этого места? Как объясняет Анна, хотя к этой достопримечательности ведет несколько дорог, она решила пойти по той, которая начинается у автобусной остановки: "Заблудиться невозможно, тропы размечены и не сложны, поэтому вы можете отправляться на спокойную прогулку. Через час мы дошли до арки. Конечно, по дороге были очень красивые виды, свежий воздух и все, что нужно, чтобы отдохнуть от городской жизни и проветрить голову". Анна добавляет: чтобы наслаждаться этим прекрасным местом вблизи, нужно купить билет — взрослый стоит три евро, а детский — один. Возможна также оплата банковскими картами.
В свою очередь, если усталость берет верх, можно отдохнуть в ближайшем кафе — цены там очень дружелюбные, говорит фотограф.
Дальше Анна отправилась в "Mezní Louka", где находится информационный центр, кафе, гостиница, а также автобусная остановка. А далее дорога привела Анну к реке Каменице, где она надеялась успеть на лодку, на которой могла бы вернуться в Хренско. "Мы подошли к домику у причала, где продаются билеты. Вполне вероятно, что продавец не будет говорить по-английски - по крайней мере, с нами не говорила. Лодки курсируют часто, последняя — в 18 часов, но я рекомендую перед запланированной поездкой проверить это в интернете. Поездка стоит 80 чешских крон (чуть больше трех евро)", - рассказывает Анна.
"К реке ведет довольно длинная лестница вниз, и я рада, что нам по ней не пришлось подниматься", - сказала Анна. Поездка на лодке недолгая, и в это время гид знакомит пассажиров с разными фактами, правда, только на чешском и немецком языках. То же самое и с информационными табличками в парке.
От лодочной остановки до автобусной — совсем недалеко. Оттуда можно снова доехать до Дечина, а далее — в Прагу.
В парке можно заказать различные экскурсии и прогуляться с гидом, но, как подчеркивает фотограф, вокруг столько всего красивого и интересного, что можно все посмотреть и самим.
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