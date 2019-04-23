Фестиваль фолк-музыки в Вильянди

Каждый год в июле на холме замка Вильянди и в центре города проходит особое мероприятие - фестиваль фолк-музыки. Его идея возникла еще в начале 90-х годов, когда возродились древние традиции, народное наследие и национальное самосознание. Фестиваль создан, чтобы адаптировать вековые и тысячелетние ценности к современному образу жизни — чтобы традиции оживали и через них укреплялось народное сознание, музыкальность и родной язык.
Гость Вильяндского фестиваля народной музыки - радостный, увлеченный, способный углубиться, молодой духом и счастливый человек, который заботится об окружающей среде. Таков дух фестиваля! За прошедшие годы Вильяндский фестиваль народной музыки стал одним из крупнейших мероприятий своего рода в странах Балтии и Северной Европы.
Фестиваль - это:
- 4 дня праздника народной музыки
- 8 сцен
- 800 артистов, 110 концертов
- 26 000 посетителей
- бесплатные концерты на Зеленой сцене (Roheline Lava)
- игра на музыкальных инструментах, обучение пению и танцам
- университет
- руническая комната
- комната народных сказок
- дворик ремесел и выставки
- концерты в округе
XXVII Вильяндиский фестиваль народной музыки пройдет 25-28 июля в 2019 году. Тема фестиваля - «Хороший рассказ», или, другими словами, «Рассказ за рассказом» связывает значение музыки, многозначные музыкальные истории и личные переживания исполнителя.
Добро пожаловать в красивый эстонский городок, чтобы насладиться атмосферой природы и отличной музыкой!
www.viljandifolk.ee
https://www.facebook.com/Viljandi.parimusmuusika.festival/
https://www.instagram.com/viljandifolk/
Фестивалья народной музыки в Вильянди
Вильянди (Viljandi), Эстония
+372 434 2050
folk@folk.ee
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