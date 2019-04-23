Фестиваль фолк-музыки в Вильянди

Каждый год в июле на холме замка Вильянди и в центре города проходит особое мероприятие - фестиваль фолк-музыки. Его идея возникла еще в начале 90-х годов, когда возродились древние традиции, народное наследие и национальное самосознание. Фестиваль создан, чтобы адаптировать вековые и тысячелетние ценности к современному образу жизни — чтобы традиции оживали и через них укреплялось народное сознание, музыкальность и родной язык.

Гость Вильяндского фестиваля народной музыки - радостный, увлеченный, способный углубиться, молодой духом и счастливый человек, который заботится об окружающей среде. Таков дух фестиваля! За прошедшие годы Вильяндский фестиваль народной музыки стал одним из крупнейших мероприятий своего рода в странах Балтии и Северной Европы.

Фестиваль - это:

4 дня праздника народной музыки

8 сцен

800 артистов, 110 концертов

26 000 посетителей

бесплатные концерты на Зеленой сцене (Roheline Lava)

игра на музыкальных инструментах, обучение пению и танцам

университет

руническая комната

комната народных сказок

дворик ремесел и выставки

концерты в округе



XXVII Вильяндиский фестиваль народной музыки пройдет 25-28 июля в 2019 году. Тема фестиваля - «Хороший рассказ», или, другими словами, «Рассказ за рассказом» связывает значение музыки, многозначные музыкальные истории и личные переживания исполнителя.

Добро пожаловать в красивый эстонский городок, чтобы насладиться атмосферой природы и отличной музыкой!

www.viljandifolk.ee

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https://www.instagram.com/viljandifolk/

Фестивалья народной музыки в Вильянди

Вильянди (Viljandi), Эстония

+372 434 2050

folk@folk.ee