Место, где умеют баловать – отдых, достойный аристократов, в приграничном районе Эстонии

В Эстонии в приграничном районе с Латвией менее, чем в часе езды от Валки возвышается величественный замок Таагепера – образец архитектуры югендстиля, в котором с прошлого года гостей принимает комплекс отдыха «Wagenküll». В нем время течет намного медленнее, чем обычно. Беззаботный и продуманный до мельчайших деталей отдых позволит каждому насладиться выходными и почувствовать себя настоящей персоной из высшего общества.
Замок Таагепера и его тихая и умиротворенная атмосфера подходит как для романтического отдыха или выходных с семьей, так и для деловой поездки или просто для того, чтобы побыть наедине с собой. Благодаря внимательному и отзывчивому персоналу комплекса каждый без исключения почувствует себя здесь желанным и особенным гостем. Интерьер помещений, элегантно сочетающий в себе таинственность замка с вековым духом и современные удобства, а также широкий спектр возможностей для отдыха позволит на миг забыть обо всем.
Внушительное здание было построено в самом начале 20-го века по распоряжению барона по имени Хуго фон Стрик. Возводилось оно по проекту рижского архитектора немецкого происхождения Отто Вильдау. В свою очередь обязанности прораба выполнял латыш Анцис Ступелис. Сегодня здание признано одним из самых значимых объектов архитектуры югендстиля в Европе. Этого уже достаточно, чтобы отправиться на разведку в соседнюю страну, верно? Но это однозначно еще не все, чем удивляет замок Таагепера.
В подвале замка находится оазис покоя и релаксации – спа-центр с широкими возможностями побаловать свое тело и разум, причем все продумано не только для взрослых, но и для детей. Что-то подходящее для себя каждый найдет и в банном комплексе замка – как любители хорошенько попариться, так и те, кому не нравится сильная жара. Последним особенно рекомендуется посетить янтарную сауну, где забыть о повседневной суете помогут в том числе приглушенное освещение и приятный аромат. Насладиться водными процедурами можно как в большом бассейне, так и в просторной, удобной ванне с джакузи. Если же вы хотите пережить красивые и романтичные мгновения, то сделать это можно в небольшом теплом бассейне, скрытом от чужих глаз. Украшенный цветами, он идеально подходит для создания восхитительных снимков для "Instagram".
Мир в путешествие релаксации продолжается. И здесь следует особенно отметить массаж, который предлагает комплекс «Wagenküll SPA». Лучший в Балтии. Это не голословное утверждение, тому есть вполне реальное подтверждение: один из массажистов комплекса Александр в 2018 году победил в балтийском конкурсе массажистов. Поверьте, его руки помогут расслабиться даже самым напряженным мышцам и мыслям.
Спектр спа-процедур настолько широк, что каждый однозначно найдет что-то подходящее конкретно для себя. «Wagenküll» приглашает насладиться полноценным отдыхом всей семьей, а чтобы его спланировать максимально эффективно, можно воспользоваться опубликованными на домашней странице комплекса советами, какие процедуры для красоты и здоровья подойдут мужчинам, будущим мамочкам и маленьким гостям замка.
Незабываемым, в чем-то даже магическим приключением может стать для вас особая летняя процедура. Сначала все тело очищается скрабом из свежей травы и морской соли, затем следует купание в сенной ванной, а после нее умелые руки массажиста и чарующий аромат сена в помещении заставят вас полностью расслабиться и забыть обо всех своих переживаниях, несделанных или запланированных делах.
Королевский отдых невозможно себе представить без королевской пищи, и ею вы сможете насладиться в ресторане замка la carte, который предлагает разнообразное меню на любой вкус. Любимое воскресное блюдо барона и вечерний грешок баронессы – эти названия уже в ходе изучения меню щекочут вкусовые рецепторы и будоражат фантазию. Приготовленные блюда вас не разочаруют: ресторан замка Таагепера характеризуют качество, свежие продукты и простая элегантность. Мелочь, а приятно – в меню можно найти также пиво «Valmiermuižas». Terviseks!*
Вечером в выходной в ресторане царит оживленная суета, однако интерьер помещения позволяет спокойно насладиться приемом пищи в своей компании или наедине друг с другом. В ожидании заказа можно не только коротать время в приятной беседе, но и благодаря открытой кухне наблюдать за тем, как увлеченно повара колдуют прямо на ваших глазах над каждым из блюд.
С утра посетителей гостиницы ждет вкусный завтрак. Но не стоит торопиться, ведь еще до него можно успеть насладиться бодрящим утренним заплывом или погреться в какой-нибудь сауне.
Не забудьте также прогулять по замку и подняться на башню, с которой открывается великолепный вид на окрестности, а сам подъем по лестнице превратится для вас в маленькое путешествие во времени.
Уезжая из Таагепера с чувством, что о вас заботились и баловали как настоящего барона или баронессу, остановитесь на берегу озера в небольшой деревушке у подножия замка и оглянитесь на это величественное здание, которое гордо возвышается на горе, всем своим видом приглашая вернуться.
Кстати, осмотреть замок Таагепера, посетить ресторан или отдохнуть в спа-комплексе может каждый – просто включите его в свой маршрут в том числе, если ночевать планируете совсем в другом месте. Спа- и банный центр открыт ежедневно с 9:00 до 22:00. Ресторан с воскресенья до четверга принимает посетителей с 12:00 до 23:00, а по пятницам и субботам работает с полудня и вплоть до полуночи. Ознакомиться с меню ресторана можно здесь.
Замок доступен и для проведения различных мероприятий: здесь проходят свадебные торжества, отмечаются дни рождения и другие праздники, а также организовываются семинары для деловых партнеров или коллег. В целом комплекс может принять вплоть до 144 гостей. Особое предложение есть и для поклонников охоты – больше информации о нем здесь.
Отдыхая в замке Таагепера, стоит также познакомиться с его окрестностями, окунувшись в атмосферу истории и природы. Например, прогуляться по туристической тропе Таагепера общей протяженностью почти пять километров, посмотреть местную церковь, кладбище и другие значимые объекты.
Планируя выходные в Таагепера, обязательно стоит включить в маршрут посещение расположенных неподалеку загадочных пещер Кооркюла, проехать мимо усадьбы Хольдре, которую также проектировал рижанин Вильдау, прогуляться по тропе Теринги, путь которой пролегает среди многочисленных болотных островков, остановиться у развалин орденского замка в Хельме или открыть для себя в южной части Эстонии какой-либо другой интересный объект и тем самым еще лучше узнать наших северных соседей.
Больше о комплексе "Wagenküll l" и предлагаемых им возможностях отдыха читайте здесь.
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