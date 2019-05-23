Место, где умеют баловать – отдых, достойный аристократов, в приграничном районе Эстонии

В Эстонии в приграничном районе с Латвией менее, чем в часе езды от Валки возвышается величественный замок Таагепера ­– образец архитектуры югендстиля, в котором с прошлого года гостей принимает комплекс отдыха «Wagenküll». В нем время течет намного медленнее, чем обычно. Беззаботный и продуманный до мельчайших деталей отдых позволит каждому насладиться выходными и почувствовать себя настоящей персоной из высшего общества.

Замок Таагепера и его тихая и умиротворенная атмосфера подходит как для романтического отдыха или выходных с семьей, так и для деловой поездки или просто для того, чтобы побыть наедине с собой. Благодаря внимательному и отзывчивому персоналу комплекса каждый без исключения почувствует себя здесь желанным и особенным гостем. Интерьер помещений, элегантно сочетающий в себе таинственность замка с вековым духом и современные удобства, а также широкий спектр возможностей для отдыха позволит на миг забыть обо всем.