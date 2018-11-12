Прокат велосипедов Sixt становится все более востребовательным

Велосипеды снова будут доступны в начале нового вело сезона.

Подходящяя погода для вело поездок, введение бесплатных поездок и увеличение количества велосипедистов, способствовали доступности и частоте использования вело услуги - количество поездок увеличилось на 22%. С наступлением зимнего сезона велосипеды вело аренды будут доступны до 31 отября 2018 года. Вело услуга для жителей Риги, Юрмалы и гостей городов снова будет доступна в начале велосипедного сезона 2019 года.

Увеличение числа поездок объясняется наличием услуг, развитием велосипедной культуры и благоприятными погодными условиями. В велосезоне 2018 года были введены лучшие практики в крупных городов Европы, и первые 30 минут поездок были бесплатны каждый день. В дополнение к уже существующим пунктам ареды велосипедов Sixt были открыты новые пункты в местах, где большое количество людей живет и работает – возле т/ц Maxima XXX, улица Августа Деглава 67 и у бизнес-центра Mukusalas, улица Мукусалас, 42. Множество мероприятий в 2018 году способствовало значительному увеличению использования услуги - количество поездок в аренду по сравнению с прошлым годом увеличилось на 22%, превысив 21 тысячу арендных разов.

Прокат велосипедов Sixt в этом сезоне будет доступен до 31 октября 2018 года. Вело проезды снова будут доступны весной 2019 года, как только наступят соотвествующие погогдные условия для поездок на велосипеде.

«Sixt во всем мире, а также в Латвии обеспечивает услуги премиум-класса для клиентов краткосрочной и долгосрочной аренды автомобилей. Мы также хотим предложить отличный сервис для клиентов проката велосипедов. Решение обеспечивать услуги только в сезон активного вело сезона был принят оценивая количество поездок в зимние месяцы в предыдущие годы. Мы видем что существуют дни, когда услугу используют только от одного до двух клиентов, поэтому нет экономического обоснования поддерживать систему зимой. Мы будем использовать тихий сезон чтобы значительно улучшить техническое состояние велосипедов, чтобы в традиционном вело сезоне смогли обеспечить безупречное качество обслуживания»,- рассказывает Арнис Яудземс, руководитель Sixt в странах Балтии.

Услуги по прокату велосипедов Sixt обеспечиват SIA «Transporent», представитель Sixt в странах Балтии. Общественная служба проката велосипедов в Латвии не субсидируется государственными или местными органами власти.

О вело прокате Sixt

Прокат велосипедов Sixt - это общественный прокат велосипедов в Риге и Юрмале, который доступен местным жителям и гостям города для ежедневных и развлекательных поездок 24 часа в сутки. Любители вело поездок имеют более 250 велосипедов в 30 пунктах проката. Велосипеды доступны в центре Риги, Старой Риги, Межапарксе, Пардаугаве, Тейке, Плавниеках; Юрмале - Майори, Дзинтари, Булдури и в других местах. Велосипед Sixt можно взять в прокат в одной станции и вернуть в другой. Прокат велосипедов Sixt работает в международной системе Nextbike. Один зарегистрированный клиент может арендовать до 4-х велосипедов. Арендная плата рассчитывается за каждые 30 минут, а оплата производится с помощью банковской платежной карты. Услуги по прокату велосипедов доступны для клиентов в мобильном приложении Nextbike (доступно для телефонов iOS и Android) или зарегистрироватся на Sixt вело сайте www.sixt.lv/velo.

О Sixt

Sixt был основан в 1912 году в Мюнхене (Германия) и на сегодняшний день является ведущим поставщиком услуг по обеспечению мобильности в Европе. В настоящее время услуги Sixt доступны более чем в 100 странах мира, в 4000 пунктах обслуживания. Sixt оказывает полносервисные услуги автопроката, автолизинга, управления автопарками и предоставляет консультации, являясь лидером технологических инноваций в этих сферах. Подробнее о компании здесь: www.sixt.lv.

О Sixt Латвия

Sixt Латвия начало свою деятельность в 2010 году, когда предприятие по управлению автопарками "Transporent" стало партнером франшизы Sixt Rent a Car и Sixt Leasing в странах Балтии. Уже пятнадцать лет компания предоставляет услуги аренды автомобилей и автолизинга, обслуживает и консультирует автопарки самых крупных компаний Прибалтики, а также предприятия с небольшим количеством автомобилей, в целом обслуживая 5000 автомобилей. В свою очередь, для краткосрочной аренды доступно более 500 автомобилей марок BMW, Audi, Mercedes Benz, Jaguar, VW, Toyota, Nissan и других ведущих мировых автопроизводителей. Офисы автопроката Sixt в странах Балтии доступны в Риге, Юрмале, Лиепае, Вентспилсе, Таллине, Тарту, Вильнюсе, Каунасе, Паланге и Клайпеде, а также в аэропортах этих городов. В Риге и Юрмале также доступна сеть велопроката Sixt с более чем 250 велосипедами.



