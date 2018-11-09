Вецаки — это тихая зеленая окраина в северной части Риги возле самого моря, она может гордиться самым широким пляжем во всей Балтии. История этой окраины начиналась как сага о небольшом рыбацком поселке, а затем эти края в качестве места для отдыха выбирали крупные предприниматели Ринужи и Вецмилгрависа, решившие строить здесь дачи. Уже во времена первой республики здесь была построена первая железнодорожная линия, а также здание вокзала, которое может похвастаться классической легкостью, которую можно заметить в курортных зданиях в странах Западной Европы. Летом здесь отдыхали и проживали многие знаменитости, а в советское время строили дачи и актеры, и художники, и ученые. С тех пор здесь мало, что изменилось — в летнее время Вецаки оживают и расцветают, а с наступлением зимы жизнь в нем практически останавливается.