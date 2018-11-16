В качестве части застройки Кенгарагса стоит упомянуть попытки ограничить берега Даугавы дамбами. Большая часть этих построек с точки зрения инженерных технологий была несовершенна, и с течением времени сильные паводки и ледоход на Даугаве их разрушили. Позднее, когда дамбы были усовершенствованы, они помогли укрепить берега Даугавы и обеспечили безопасность сплавщикам плотов по реке.

В 1901 году при помощи валунов, веток, деревянных свай и песка были укреплены берега реки, чтобы по возможности защитить от регулярного затопления прилегающие сельскохозяйственные земли. В 1962 году рядом с многоэтажной застройкой был обустроен также променад вдоль реки – укрепленные берега были дополнены железобетонными конструкциями и благоустроены. В конце 2000-х годов променад в Кенгарагсе был реконструирован. Эксперт Евгений Милованов отмечает, что местные никогда не называли это место променадом, а называли лишь набережной.

