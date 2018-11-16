Для многих из нас Кенгарагс представляется только большим спальным районом Риги, через который пролегает вся улица Маскавас, однако здесь хватает и важных исторических остановок. Плотно застроенные в советское время поля стали домом для тысяч рижан, которые гордятся своим районом не меньше, чем жители других исторических районов Риги.
Каждый год в окрестностях Кенгарагса Даугаву заполняли плывшие из русских земель плоты и струги. На древних стругах перевозили лен, пеньку, семена льна, зерно и, конечно же, и главный экспортный товар — лесоматериалы. Автор книги «Rīgas vārtosв» дает нам полное представление об объемах этой деятельности. Например, очень удачным оказался 1847 год, когда в Ригу на 1 208 стругах, 162 небольших лодках, 1 281 обычных лодках, а также на 2 659 плотах привезли товаров на 13 731 015 рублей. В свою очередь с точки зрения отправленных лодок рекордным стал 1859 год, когда по реке в устье Даугавы вошли 10 256 лодок и 2 698 плотов, а максимальное количество зарегистрированных команд на стругах и других работников речного флота составило 56 412 человек. Глядя на эти цифры, мы можем очень хорошо себе представить, как спокойная в наши дни Даугава в свое время была оживленной и пульсирующей транспортной артерией на территории Латвии и в центре Риги. Река была способна обеспечить не только местных жителей и их семьи, но и всех, у кого хватало смелости и предприимчивости заниматься тут торговлей.
В 1898 году был издан указ о размещении 3 000 колец для крепления плотов по всей протяженности Даугавы, начиная от современной протоки Коюсалас до верхнего окончания острова Доле. Одно из таких колец нам удалось найти и сфотографировать.
Всем, кто прибывал в Ригу по Даугаве, требовались якорщики и лоцманы, поскольку у реки было изменчивое русло, об особенностях которого знали только местные. Должность якорщика на Даугаве появилась с 1610 года и просуществовала до 1880-х годов. Должность якорщика упразднили, расценив ее как типичное ограничение для средневекового города, однако это не означало, что ликвидировали и самих якорщиков. После этого якорщиком мог работать любой человек, у которого были соответствующие инструменты и навыки, поскольку ранее это ремесло могли лишь передавать лишь по наследству. В наши дни на ул. Каниеру все еще можно осмотреть старое здание станции якорщиков.
С открытием железнодорожной линии Рига — Динабург значение курсирующего по Даугаве транспорта пошло на убыль. По водам Даугавы стали преимущественно ходить мелководные баржи, перевозившие главным образом строительные материалы: глину, известь, гипс и кирпичи.
Фото: Zudusilatvija.lv
Рижский порт, куда свозили лес, располагался по обоим берегам залива Коюсалас. Коюсала, которая уже в XIX веке слилась с материком, получила свое название от фамилии управляющего Рижским портом Андреаса Кое, который уже в 1596 году упоминается в качестве владельца Коюсалы. В XVII веке на острове располагалась усадьба Коюсалас, шесть крестьянских дворов и ветряная мельница. Это место знаменито еще и тем, что в более поздние годы здесь возле трактира усадьбы Мазъюмправас находился и сад Коюсалас (Свиной сад, Московский сад), который считался излюбленным местом отдыха. Таверна Мазъюмправас располагалась на обочине дороги Рига — Москва. Плоты сплавляли по Даугаве еще 50 лет назад, до тех пор, пока не построили Плявиньскую ГЭС.
Фото: Zudusilatvija.lv
Участок земли, который граничит с ул. Коюсалас и ул. Маскавас, арендовал для своих деревообрабатывающих предприятий Екаб Домбровскис — дядюшка знаменитого Вецмилгравского мецената Августа Домбровскиса. Работая здесь, Август Домбровскис сколотил свой основной капитал, благодаря которому он перебрался в Вецмилгравис, где открыл лесопилку и успешно вел свою предпринимательскую деятельность, но при этом делал все, чтобы улучшить быт и культурную жизнь своих рабочих.
Старейшие упоминания о застройке Кенгарагса свидетельствуют о том, что здесь находилась одна из самых старых мельниц Риги – мельница Бертольда. Она была построена и названа в честь брата Бертольда – первого magister militae Цесисского замка, который пал в битве с эстонцами в 1217 году. В 1656 году в Кенгарагсе на шесть недель на время неудачной осады Риги расположилось войско российского царя Алексея Михайловича.
Территория Кенгарагса принадлежала усадьбе Дрейлиню и усадьбе Мазъюмправас и находилась за городскими управлениями и границей города. Кенгарагс присоединили к Риге только в 1924 году. А до этого основной пейзаж территории создавали огородики и сельскохозяйственная земля с редкими домами. Балтийская льняная мануфактура, существовавшая до конца XIX века, долгое время была единственной индустриальной постройкой на данной территории. Вокруг нее и вокруг фабрики Кузнецова стала создаваться характерная для Кенгарагса сеть улиц.
Станция Шкиротава. Фото: LETA
В 1861 году была открыта железнодорожная линия Рига-Даугавпилс. В Кенгарагсе находились три остановки данного направления. После присоединения Латвийской Республики к СССР важным транспортным узлом стала станция Шкиротава (Сортировочная). В это время Кенгарагс переживал активный рост застройки. Первый этап застройки начался возле железнодорожной станции «Шкиротава», где появились районы частных домов, а на второй стороне улицы Прушу - между улицей и железной дорогой - стали строить типовые двухэтажные дома для работников железной дороги и их семей.
В 60-е годы XX века в Кенгарагсе началось строительство современного и просторного спального района. Строительство происходило поэтапно:
1962-1965
1965-1970
1965-1968
1973-1977
1945-1962
1953-1969
1968-1972
Кенгарагс-I – комплекс из семи кварталов между улицей Каниера и заводом «Красный квадрат» на берегу Даугавы.
Кенгарагс-II – его границы между улицей Аглонас, торговым центром «Доле» и кинотеатром «Москва». К строительству этого квартала был очень хаотичный подход – вдоль улицы Маскавас растянулись три 12-этажных дома, а между нескольких пятиэтажек и дальше вглубь района все еще сохранилась частная застройка.
Кенгарагс-IIА – район находится между улицами Рушону и Масквавас, пятиэтажные «литовки» и 12-этажные высотки.
Кенгарагс-IIБ – в народе известен как массив Краста, был экспериментальной застройкой 9-этажек 467-й серии.
Кенгарагс-IIIА – бывший микрорайон Шкиротавы, находится между улиц Рушону, Агло.
Кенгарагс-IIIБ – находится между улицами Расас, Маскавас, Икшкилес, Булту и железной дорогой. Жилой район строился для офицеров советской армии.
Кенгарагс-III В – микрорайон между улицами Икшкилес и Викю.
В качестве части застройки Кенгарагса стоит упомянуть попытки ограничить берега Даугавы дамбами. Большая часть этих построек с точки зрения инженерных технологий была несовершенна, и с течением времени сильные паводки и ледоход на Даугаве их разрушили. Позднее, когда дамбы были усовершенствованы, они помогли укрепить берега Даугавы и обеспечили безопасность сплавщикам плотов по реке.
В 1901 году при помощи валунов, веток, деревянных свай и песка были укреплены берега реки, чтобы по возможности защитить от регулярного затопления прилегающие сельскохозяйственные земли. В 1962 году рядом с многоэтажной застройкой был обустроен также променад вдоль реки – укрепленные берега были дополнены железобетонными конструкциями и благоустроены. В конце 2000-х годов променад в Кенгарагсе был реконструирован. Эксперт Евгений Милованов отмечает, что местные никогда не называли это место променадом, а называли лишь набережной.
«Кенгарагс гордится тем, что для нас всегда были доступны все известные виды транспорта», - рассказывает эксперт Евгений Милованов.
И это правда, потому что в Кенгарагс курсирует трамвай, троллейбус и автобус, через район пролегает и железная дорога. Кроме того, в свое время в самом конце Кенгарагса располагался аэродром Румбула, который считался авиабазой военно-воздушных сил СССР, а также аэропортом для гражданской авиации вплоть до 1975 года, когда в эксплуатацию сдали аэропорт «Рига».
По Даугаве долгое время сохранялось очень оживленное водное сообщение, в качестве одного из удобных видов передвижения между обоими берегами реки и многочисленными обжитыми островами на Даугаве использовали пароходики.
Фото: http://www.russkije.lv/
В 1841 году в Риге было создано предприятие, которое называлось «Фабрика С.Т. Кузнецова», оно находилось на ул. Маскавас, 257, в том месте, где в наши дни строят торговый центр «Akropole». Это было не единственное предприятие, принадлежащее этой семье, первое было открыто в Гжели — возле Москвы.
Рабочих, которые работали на рижском заводе, Сидор Кузнецов изначально привозил с российских заводов, вместе с ними приезжали и их семьи. Как отмечается в книге «Rīgas vārtos», сначала рабочие ехали в Ригу, как в ссылку, но позже привыкли и обжились. Сначала в Риге выпускали только фаянсовую посуду, но спустя десять лет приступили к производству фарфоровых изделий. После смерти Сидора Кузнецова его фабрику перенял сын Матвей Кузнецов, переименовавший производство в «Общество М.С. Кузнецова»,
До Первой Мировой войны фабрика еще раз сменила свое название на «Товарищество производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузнецова», в его подчинении находилась не только фабрика в Риге, но и в Дулёве. Новгороде и Вербилках. Часть продукции реализовывалась на местном рынке, а часть экспортировали и на Запад, и на Восток. Исходные материалы привозили не только из Российской империи, но также из Германии, Англии и Голландии.
Во время Первой Мировой войны фабрику эвакуировали в тыл — в одну из губерний России, но вернувшийся в Ригу после войны ывший владелец Кузнецов застал лишь полуразрушенные стены. В 1920 году в Ригу вернулась и часть эвакуированных рабочих, которые направили своего представителя к владельцу предприятия с предложением начать работу. Фабрика возобновила работу, но без машин — вся работа велась вручную.
В 1940 году фабрику национализировали и переименовали в «Рижскую фабрику керамики», она продолжала работать и в советские годы. В 60-е годы прошлого века она была объединена с бывшей фарфоровой фабрикой Я. Эссена, в это же время предприятие модернизировали. Фабрика успешно работала до 1991 года, а произведенную продукцию продавали не только на местном рынке, но также отправляли на экспорт, как в эпоху Кузнецовых.
В 1924 году было основано предприятие АО «Baltic India Rubber Company Quadrat», сокращенно - «Квадрат». Уставной капитал общества составлял 750 000 латов. Место для строительства фабрики нашли на самой окраине Кенгарагса, а проект заказали архитектору Вильгелму Бокслафу. Уже в 1925 году фабрика запустила производство изделий из резины.
На фабрике выпускали резиновую обувь, велосипедные покрышки, камеры, игрушки и другие изделия из резины. В 30-е годы XX века это было крупнейшее предприятие по производству резиновых изделий в Латвии и во всей Балтии. Из местных материалов использовали только ткани и резиновые изделия, которые привозили на вторичную переработку. Латвия потребляла лишь небольшое количество изготовленной продукции — большая часть экспортировалась.
Завод продолжал работать и в 1940 году, изменив свое название на «Красный квадрат». В 1974 году было создано производственное объединение «Красный квадрат», который объединял предприятия «Красный квадрат», а также фабрики «Метеор» и «Варонис». У каждого из входящих в объединение заводов была своя специализация - «Красный квадрат» занимался производством резиновой обуви и технических резиновых изделий.
Член правления общества "Другой Кенгарагс", член Рижского краеведческого общества "Rīga CV".
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Видеоредактор DELFI