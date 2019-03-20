Хуахин, Ча-Ам, Пранбури и Као Такиаб расположены неподалеку от Бангкока. Они станут идеальным местом как для короткого отдыха от шумной тайской столицы, так и для полноценного отпуска под тропическим солнцем.

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С 1920-х годов здесь проводили уикэнды члены королевской семьи и представители высшего общества, и они ничуть не утратили той привлекательности, которой обладали в прежние времена.

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Гостей этого трио тропических курортов ждут пляжи, водные виды спорта, исторические места, поля для гольфа, шопинг и многое другое. Тихие курорты, так непохожие на многолюдную Паттайю, отлично подойдут для семей и понравятся тем, кто ищет спокойного, но при этом незабываемого отдыха в тропиках.

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Полюбуйтесь завораживающими видами, отведайте блюда местной кухни и насладитесь гостеприимством местных жителей.

Подробности.

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