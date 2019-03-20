Канчанабури – река Квай

Канчанабури – река Квай
Foto: Publicitātes foto
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Хотя город Канчанабури сыграл драматическую роль во Второй мировой войне, его стоит посетить не только ради трех главных достопримечательностей – Дороги смерти, моста через реку Квай и военного кладбища Дон Рак.

Канчанабури – река Квай
Foto: Publicitātes foto

Здесь вы найдете большое количество увлекательных занятий, будь то сплав на бамбуковых плотах по реке Квай, экскурсия к руинам древнего храма кхмеров или шопинг в деревне драгоценных камней.

Канчанабури – река Квай
Foto: Publicitātes foto

Днем живописные берега реки отлично подойдут для неторопливых прогулок, а ночью здесь слышна музыка из многочисленных караоке-баров и танцевальных клубов. Канчанабури достоин посещения в любое время года, но лучше всего отдыхать здесь с ноября по февраль, когда погода относительно прохладная.

Канчанабури – река Квай
Foto: Publicitātes foto

В разгаре лета (в апреле) в Канчанбури бывает очень жарко, а потому в это время посещения города лучше избегать.

Подробности на: http://www.thailand-guide.com/kanchanaburi/?cid=ch:OTH:001

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