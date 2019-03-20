Национальный парк Као Сок удобно расположен на материке между курортами Пхукет, Краби, Као Лак и Ко Самуй. Это фантастическое место отдыха – укромный уголок, который подарит вам веселье и незабываемые приключения. Проще всего будет добраться сюда из аэропорта Сураттхани.

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Природа и приключения

Обязательно посетите Чео Лан – потрясающе красивое озеро с плавучими домами-плотами и роскошными палатками, расположенное в самом сердце национального парка. Незабываемые впечатления обеспечены! Здесь можно найти весь спектр развлечений – от походов в джунглях до катания на каноэ или каяках и сплава на бамбуковых плотах. Один из главных моментов – вы сможете посмотреть на слонов вблизи и научиться обращаться с ними. Као Сок, несомненно, привлечет любителей природы, ведь здесь водится 48 видов млекопитающих и более 300 видов птиц. Приготовьтесь встретить некоторых из них и раскрыть секрет мест их обитания.

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Незабываемый медовый месяц в Као Сок

Хотите провести уникальный и незабываемый медовый месяц? Као Сок станет отличным выбором. Живописная природа и увлекательные развлечения послужат идеальным фоном для фотографий и надолго вам запомнятся.

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Подробная информация на www.tourismthailand.org

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