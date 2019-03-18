Кханом – один из величайших секретов Таиланда

Посетите спокойное и красивое побережье Кханома, еще не до конца открытого туристами региона в южном Таиланде. Это нетронутый оазис для любителей природы и культуры, где можно найти одни из самых красивых в стране пляжей, водопадов и островов, а также отведать вкуснейшие блюда и напитки.

Кханом – это небольшой тихий городок в провинции Накхонситхаммарат, граничащей с более известными провинциями Сураттхани, Краби и Транг. Он станет отличной альтернативой оживленным туристическим регионам, ведь здесь вы найдете длинную береговую линию, протянувшуюся вдоль Сиамского залива, пышные нетронутые леса и богатое культурное наследие.

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БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЛЯЖИ



Кханом – это почти безупречное место для пляжного отдыха, укромный уголок вдали от ночной жизни и шопинга. Здесь множество пляжей, протянувшихся вдоль побережья Сиамского залива. Пляж Надан – один из самых длинных пляжей в Таиланде. Его длина составляет девять километров. Неподалеку от него расположен пляж Най Плао – не столь длинный, но такой же тихий и сокровенный. Пляж Тхонг Чинг находится к северу от пляжа Надан и воплощает в себе мечты тех, кто ценит тишину и девственную природу. Имеющий форму полумесяца пляж Кванг Пао, расположенный в северном Кханоме, хорошо защищен и станет отличным местом отдыха для тех, кто хочет расслабиться. Если отправиться дальше на юг, в регион Сичон, то здесь мы найдем красивый пляж Хин Нгам с необычными скалистыми образованиями – идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть с хорошей книгой под сенью деревьев.



ПОТРЯСАЮЩАЯ ПРИРОДА



Ни одно путешествие в Кханом не будет полным без поездки на лодке с местными лодочниками. Посетите острова, расположенные неподалеку от Кханома, и насладитесь покоем и уединением. Если повезет, вы сможете увидеть рядом с берегом розовых дельфинов.

Поднимитесь к вершине водопада Крунг Чинг, расположенного в национальном парке Као Луанг, знаменитом своими многочисленными водопадами, и полюбуйтесь великолепным видом. Еще один способ провести время на природе – это катание на каяке в мангровом лесу, во время которого вы увидите самых разных птиц, рыб и мелких зверей.

Откройте для себя расположенную в регионе Кханом пещеру Као Ванг Тонг. Эта пещера состоит из больших и маленьких залов с удивительными сталагмитами и сталактитами всех форм и размеров, напоминающих пагоды, динозавров, сахарное яблоко и яичницу. Чтобы попасть в некоторые залы, нужно ползти и карабкаться, что доставляет посетителям много веселья.

Опустите ноги в природный поток водопада Чо, чтобы испытать на себе настоящее рыбное спа. Как только вы опустите ноги в воду, в тот же момент десятки, а затем и сотни рыбешек устремятся к вам, чтобы очистить ваши ноги. Отдохните и расслабьтесь в окружении зеленой природы.

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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ КУЛЬТУРНОЕ БОГАТСТВО



Познакомьтесь с историей буддизма и культурным наследием региона. Посетите Ват Пхра Махатхат, один из самых старых и главных храмов Таиланда. Этот храм, который является крупнейшим на юге страны, предположительно был построен более тысячи лет назад. В музее при храме выставлены предметы искусства, найденные в регионе. Неподалеку можно приобрести изделия из серебра и черненого серебра – сувениры ручной работы, которыми славится провинция Кханом.

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КАК ДОБРАТЬСЯ В КХАНОМ



Добраться в Кханом можно, взяв билет на международный рейс из Литвы в Бангкок, после чего нужно пересесть на местный рейс из аэропорта Дон Муанг в аэропорт Накхонситхаммарат или из аэропорта Суварнабхуми в аэропорт Сураттхани. Отсюда до Кханома 70–80 километров. Также вы можете добраться в аэропорт Краби – дорога в Кханом отсюда занимает 3 часа на автомобиле. Если вы уже находитесь на острове Самуй, то можете нанять частную лодку, которая переправит вас в Кханом, или отправиться в Накхонситхаммарат на пароме. Расстояние от Бангкока на автомобиле составляет 780 километров.

Откройте для себя один из величайших секретов Таиланда – Кханом!

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