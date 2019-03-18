Отправляйтесь в путешествие по островам Тайского архипелага

Посещение островов местного архипелага – это одно из излюбленных занятий датских/финских/норвежских/шведских туристов, которые приезжают сюда летом. Попробуйте этим летом что-нибудь новое и откройте для себя острова Таиланда, которых насчитывается несколько сотен! Поскольку летом в Таиланде мало туристов, это самое лучшее время, чтобы ознакомиться с подлинным тайским стилем жизни, ведь на островах спокойно, а цены на жилье и развлечения снижаются. Исследуйте восточное побережье Таиланда на лодке и посетите прекрасные жемчужины Сиамского залива. Начните с Ко Самет, а затем отправьтесь на Ко Талу, Ко Куди, Ко Чан и Ко Мун Норк.

Ко Самет



В качестве отправной точки путешествия лучше всего подойдет остров Ко Самет, расположенный примерно в трех часах езды от Бангкока. Словом "самет" на тайском языке называют пышное вечнозеленое кайюпутовое дерево, которое растет по всему острову. Ко Самет популярен среди жителей Бангкока, проводящих здесь выходные. Этот тихий остров, сохранивший свой первозданный вид, украшают песчаные пляжи и живописные рыбацкие деревеньки. В 1981 году остров был объявлен национальным парком. Вдоль протянувшегося на восемь километров восточного побережья расположилось множество ресторанов и баров. Отправьтесь на прогулку посреди нетронутой природы острова, и вы увидите удивительные растения и животных, благодаря которым его прозвали "Ко Каев Пхитсадан" – "остров волшебного кристалла".

Ко Талу



Остров Ко Талу окружен коралловыми рифами и кристально чистым океаном, что делает его отличным местом для сноркелинга. Пляжи расположены на восточном и южном побережье острова, а на западном побережье возвышаются горы. Название острова "Талу" переводится с тайского как "дыра". Таким названием он обязан своеобразному отверстию в одной из скал в гористой части острова. Так как на острове никто не живет, это прекрасное место, чтобы отдохнуть в тишине, вдали от туристов и продавцов. Возьмите с собой еду и напитки и убедитесь, что не оставили после себя мусора.



Ко Куди



Небольшой остров Ко Куди с его знаменитым 200-метровым коралловым рифом расположен к востоку от Ко Самет и входит в состав одноименного морского национального парка. Откройте для себя подводный мир, полюбуйтесь на полосатых платаксовых и разноцветных рифовых рыб, резвящихся в кристально чистой воде с видимостью до 12 метров. Отправьтесь на пешую прогулку по пляжу Хаад Синсамут или заберитесь на скалу Пха Нин Мангкорн, откуда открывается изумительный вид на весь остров и соседний Ко Самет. На Ко Куди нет гостиниц, но любители ночевок под открытым небом могут взять с собой палатку или арендовать ее за небольшую плату.

Ко Чан



Ко Чан (не путать с Ко Чанг) расположен к югу от Ко Самет, на расстоянии короткой поездки на лодке. Окружающее его море знаменито своими удивительными рыбами, которых можно увидеть во время сноркелинга и погружения с аквалангом. Любители приключений смогут поплавать в окружении рыб-львов, рифовых акул, скатов и цветных рыбок. Лучшее место для сноркелинга и погружений с аквалангом – это расположенный на юго-восточном побережье 60-метровый пляж. Во время прогулок по острову вам может посчастливиться увидеть животных, таких как летучие лисицы и черепахи.



Ко Мун Норк



Остров Ко Мун Норк расположен на расстоянии поездки на лодке к востоку от острова Ко Самет. Это исключительно тихое и спокойное место, знаменитое своими белыми песчаными пляжами. Крохотный остров настолько мал, что его можно пересечь меньше чем за полчаса, и на нем расположен всего один курортный отель с рестораном для путешественников, которые захотят поесть и переночевать. Вдоволь повалявшись на пляже, вы сможете арендовать каноэ и снаряжение для сноркелинга, чтобы познакомиться с подводным миром.

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