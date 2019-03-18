Пять фантастических спа-курортов в Таиланде

Таиланд – это одно из самых популярных спа-направлений среди туристов, которые заботятся о своем здоровье или просто ищут возможность расслабиться. Сочетание многолетней истории традиционной медицины, непревзойденного гостеприимства и эффективности подарило Таиланду репутацию ведущего велнесс-оазиса. Поклонникам спа эта страна предлагает самые разнообразные и восхитительные тропические курорты, а также изобилие лечебных трав и растений, оказывающих оздоровительный эффект. Эти факторы, а также умение жителей Таиланда сочетать народные традиции с современными медицинскими технологиями подарят вам незабываемый спа-отдых.

Концепция спа в Таиланде развивается с течением времени, и на сегодняшний день в стране работают полностью интегрированные медицинские и оздоровительные центры, где можно не только получить весь комплекс медицинских процедур и услуг, но и побаловать себя превосходным спа-отдыхом. Преимущества восточной медицины часто сочетаются здесь с западными процедурами, которые пойдут на пользу и телу, и духу. Представляем вам пять волшебных жемчужин среди тайских спа-курортов, с севера на юг:

Чиангмай – северная роза Таиланда

Спа-салон Rarinjinda Wellness Spa

Спа-салон Rarinjinda Wellness Spa расположен в 140-летнем старинном здании из тайского тикового дерева поблизости от исторической реки Пинг. Это один из ведущих велнесс- и спа-салонов в Таиланде, оснащенный по последнему слову техники. Здесь вы сможете попробовать множество процедур, таких как паровая баня с травами тропического леса, массаж горячими камнями и цветочная ванна с джакузи.

Бангкок – азиатский Нью-Йорк

Спа-курорт Chi в Шангри-Ла

Спа-отель, расположенный в Шангри-Ла, – это чарующее место, где вы найдете покой и расслабление. Попробуйте фирменный ритуал купания и очищения с красивым видом на реку. В основе процедур лежит гималайская традиция народного целительства, насчитывающая уже полторы тысячи лет, которая наполнит вас ощущением комфорта.

Ко Чанг, второй по величине остров Таиланда

Спа-курорт Ramayana Koh Chang Resort & Spa

Спа-отель Ramayana расположен посреди идиллических пейзажей острова Ко Чанг, неподалеку от тропических джунглей, высоких гор и головокружительных водопадов. Спа-салон предлагает комплексные препараты в сочетании с традиционным тайским массажем, ароматерапией и косметическими процедурами. Интерьер отеля сочетает в себе восточные традиции и современный дизайн.

Ко Самуй, главный остров Сиамского залива

Спа-курорт Anantara Bophut Koh Samui Resort

Отель Anantara Spa обеспечивает гостям гармоничный прием и предлагает спа-процедуры, вдохновленные древними целебными методиками Аюрведы. Здесь вы сможете насладиться спокойным отдыхом на прекрасном острове Самуй, известном своими длинными пляжами с белым песком и чарующими лагунами.

Пхукет, рай на побережье Андаманского моря

Спа-салон V Spa курорта Vijitt Resort Phuket

Буква V в названии означает пять чувств: зрение, обоняние, слух, вкус и осязание, которые играют большую роль в спа-уходе. Массаж с ароматными маслами, омолаживающие процедуры для глаз и лица и расслабляющая молочная ванна-джакузи – это лишь некоторые примеры из обширного списка спа- и велнесс-процедур.

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