25 мая в Юрмале пройдет Вселатвийский фестиваль мороженого

Помимо удовольствия от мороженого и концертов, посетителям фестиваля будут предложены разнообразные развлечения - и активные, и более спокойные, как для взрослых, так и детей. На радость любителям спортивных занятий на фестивале будет работать большой аттракцион "Трасса мороженого - держись!". Здесь, пробираясь по специальной полосе препятствий, подвешенной над землей, можно будет проверить себя на выносливость, чувство равновесия и скорость.

Более релаксирующий отдых ждет посетителей pop-up кафе мороженого для гурманов "Ekselence", где можно будет насладиться десертами с чашечкой кофе или каким-нибудь прохладительным напитком. В свою очередь лучшие фотографии на память о фестивале непременно получатся у больших букв "SALDĒJUMS" и возле других специально подготовленных фото-объектах.

В программе фестиваля предусмотрены также увлекательные занятия специально для детей и подростков. На радость детей школьного возраста и молодежи состоится "Rasēns TV" MeetUp. В его рамках пройдет несколько мероприятий - с начала мастер-классы по кендаме, затем встреча и фотосессия с ведущими youtube-канала "Rasēns TV" Jorets, Laurlācis, Lota Ulmane и популярными в Instagram блогерами. В свою очередь маленькие дети смогут развлечься в мастерской больших мыльных пузырей, а также посмотреть показательные выступления.

Вечерний концерт и салют

На большой сцене, на пляже в Майори, вечернюю программу откроет юрмальчанин, рэпер и мастер хип-хопа Ансис. Впервые в Юрмале выступит эстонская группа инди-рока и инди-поп музыки "Ewert and The Two Dragons": этим концертом они начнут свое первое в этом году турне. Порадует гостей курортного праздника и американская рок-музыкант Сьюзи Кватро. Она исполнит как песни из нового альбома, так и излюбленные хиты. Завершит праздник на берегу моря легендарная латвийская рок-группа "Pērkons": но вместо солистки Иевы Акуратере выступит оперная дива Иева Парша. И финальным аккордом станет роскошный праздничный салют прямо на берегу моря.

"Ghetto Dance Jurmala Battle" – пляжное состязание уличных танцоров

В международных соревнованиях по уличным танцам "Ghetto Dance Jurmala Battle" примут участие талантливые исполнители, которые будут состязаться в трех номинациях — хип-хоп, поппинг и all styles (hip-hop, popping и house). Выступления участников оценит интернациональное жюри: представители Франции (Oomoo), России (Baturo) и Латвии (Snickers). А под конец баттла судьи вместе с сильнейшими танцорами продемонстрируют свое танцевальное мастерство в специальном шоу.

Street food: закуски для гурманов

Во время курортного праздника пройдет фестиваль "Street food Jūrmala", на котором можно будет попробовать разнообразную уличную еду. Ресторанные дворики будут работать у концертного зала Дзинтари и у автостоянки в Майори. Во время трапезы в Майори гурманов развлекут популярные латвийские диджеи: Роберт Гобзиньш, Mixmaster AG и Том Гревиньш.

Праздничное шествие – роскошные наряды и яркие представления

Одна из самых красивых традиций открытия курортного сезона — это праздничное шествие. Тысячи юрмальчан всех поколений, предприятия и организации города, творческие и спортивные коллективы объединяются в едином порыве на празднике любимого курорта, поражая роскошными нарядами и театрализованными выступлениями. В этом году самый яркий коллектив из числа участников шествия получит переходящий кубок города Юрмалы, изготовленный скульптором Ольгой Шиловой.

Международная атмосфера - зона иностранных посольств

Перед концертным залом Дзинтари разместится зона посольств иностранных государств, где будут 12 посольств и представительств: Грузии, Венгрии, Италии, Молдавии, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии, Литвы, "Дома ЕС" и Французского института в Латвии. Они подготовят для гостей праздника разнообразные развлечения и познавательные мероприятия - конкурсы, викторины и дегустации.

Танцы на пляже, мастерская кендама и немного магии

На протяжении всего дня на пляжах Дзинтари и Майори пройдут различные мероприятия. На большой сцене на пляже Майори выступит энергичный кубинский танцор Angel Zaldivar Ramirez. Можно будет попробовать потанцевать в ритме зумбы, освоить искусство биоданзы (танцевальной медитации) и от души посмеяться во время смехо-йоги. Будет работать мастерская кендамы (японской игры с деревянным шариком, привязанным к подставке) : молодежь и дети смогут усовершенствовать свои навыки и посостязаться в ловкости.

На улице Йомас выступят акробаты цирковой студии, а чародей и иллюзионист Валдемар Вейс развлечет отдыхающих различными трюками: продемонстрирует ловкость рук, чтение мыслей и немного магии.

В Дзинтарском лесопарке семьи с детьми смогут поиграть в минигольф, корнхол и другие уличные игры, проявить творческую жилку в мастерской татуажа, а также принять участие в аттракционах "Аварийной бригады".

Полностью программу праздника можно найти ЗДЕСЬ.