airBaltic предлагает новую услугу – тяжелую ручную кладь

Авиакомпания airBaltic начала предлагать новую удобную услугу, которая предусматривает возможность добавить к своей бесплатной ручной клади дополнительно еще 4 килограмма веса по цене начиная с 8,99 евро. При использовании этой услуги общий допустимый вес ручной клади может достигать 12 килограммов.

Исполнительный директор аirBaltic Мартин Гаусс заявил: "Дополнительный вес ручной клади – это новаторский продукт, который не предлагают многие другие авиакомпании. Мы непрерывно следим за привычками пассажиров в время путешествий, которые ясно продемонстрировали, что спрос на такую услугу есть. Она предусмотрена для тех пассажиров, которым необходимо более 8 килограммов ручной клади, однако они не желают приобретать услугу регистрируемого багажа".

Чтобы оценить необходимость новой услуги, airBaltic в целях сбора данных взвесила ручную кладь более чем 2000 пассажиров. На отдельных маршрутах доля ручной клади, превышающей разрешенный вес, составляла 15%, и это ясно говорит о том, что части пассажиров нужен дополнительный вес.

Всем пассажирам эконом-класса airBaltic по-прежнему разрешено будет бесплатно брать в самолет одну единицу ручной клади (55x40x23 см) и один предмет личного пользования (30x40x10 см) общим весом 8 килограммов. В случае, если пассажир приобретет дополнительный вес ручной клади, размер ручной клади все равно не может превышать 55x40x23 см. Эта услуга доступна только на рейсах airBaltic.

Услугу можно приобрести на сайте предприятия самое позднее за час до отлета либо связаться с нашим колл-центром или туристическими агентствами. В аэропорту пассажир должен предъявить подтверждение резервации или счет, если этого потребует сотрудник у терминала вылета.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 пунктов назначения, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством направлений по своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и Ближнем Востоке. Летом 2019 года airBaltic начнет прямые рейсы по новым маршрутам из Риги в Дублин, Штутгарт, Львов, Кос и Менорку.

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