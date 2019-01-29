Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО)

Delfi Turgid
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Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО)
Foto: LMS arhīvs

В Гауиенской волости Апского края, на берегу озера Звартава, находится старинный замок с изысканным интерьером. Сегодня в замке расположился международный художественно-образовательный центр Латвийского союза художников (ЛСХ), а также творческий филиал Музея ЛСХ. Здесь хранятся произведения искусства, созданные на пленэрах, а также выставлена экспозиция коллекции Музея ЛСХ и проходят выставки, рассказывает Tūrismagids.

Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО)
Foto: LMS

Звартавский замок построен в 1881 году и является одним из ярчайших памятников архитектуры стиля неоготики в Латвии. В замке сохранился неоготический интерьер, деревянные колонны в вестибюле, оригинальные паркетные полы, мебель и стеклянный купол с витражами.

Этот замок построили барон Готлиб фон Ферзен и его жена Луиза. Они были не очень богатыми, но образованными, у них было четверо детей, и семья жила в поместье только в теплые месяцы года, а зиму проводила в Риге. Над дверями замка сохранилась надпись на латыни "Hic habitat Felicitas, Nihil mali intret" ("Здесь обитает счастье, никакое зло не войдет"). В 1920-х годах фон Ферзены репатриировались в Германию.

Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО)
Foto: LMS arhīvs

После этого поместье переняли местные власти, и здание замка сначала служило домом культуры, а затем там обосновался поселковый исполнительный комитет. С 1945 по 1964 год в замке работала Звартавская основная школа.

В 1969 году замок с прилегающей территорией присоединили к колхозу Gaujiena, а в 1970 году его выкупил Латвийский союз художников. К тому моменту здание и парк пришли в удручающее состояние, и ЛСХ занялся их восстановлением. С 1981 по 1999 год управляющей замком работала витражист Мара Карклиня, а помогал ей муж Гирт, дизайнер интерьера. Именно тогда был воссоздан витражный купол в башне замка.

Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО)
Foto: LMS arhīvs

В середине 1990-х годов в замке начали ежегодно проводить международные художественные симпозиумы. А весной и осенью художники занимались благоустройством парка. С 2015 года в замке вновь проводятся реставрационные работы.

Гости могут не только осмотреть интерьер замка и выставленные в нем художественные работы, но и провести фотосессию или организовать в роскошных залах праздничное мероприятие, и даже переночевать в комнате со старинной обстановкой.

Неподалеку от замка находится живописное озеро Звартавас с прекрасным пляжем, где можно покататься на лодках и порыбачить.

Больше информации — на сайте замка www.zvartavaspils.lv

Что можно осмотреть неподалеку

Ансамбль Гауйенского поместья

Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО)
Foto: LMS arhīvs


Самым старым зданием ансамбля является амбар, построенный в 18-м веке. Здесь также сохранились спиртовой завод, домик кучера, садовника, теплица и дом пивовара, в котором и сегодня можно попробовать воду из источника Lauvasmutes.

Музей Язепа Витолса Anniņas

Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО)
Foto: LMS arhīvs


В этом доме в Гауйене жил основатель Латвийской консерватории, композитор и профессор Язеп Витолс. Мемориальный музей создали в 1963 году, к его 100-летнему юбилею. Каждый год 26 июля в честь для рождения композитора здесь проводятся "Музыкальные дни". Заказать экскурсию в музее можно по телефону 26546842.

Зиемельгауя, Циргальская смотровая башня

Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО)
Foto: LMS arhīvs


В 23 километрах от Звартавского замка располагается охраняемая ландшафтная территория Зиемельгауя ("Северная Гауя"). Здесь находится Циргальская смотровая башня высотой 27 метров, с которой открывается красивый вид на реку Гауя.

Овраги Каламецу и Маркузу

Аристократический замок художников в Звартаве, в который не войдет никакое зло (ФОТО)
Foto: LMS arhīvs


Овраги находятся в пяти километрах к северу от Гауйены, в Межциемсе. Их особенность — водопады и пещеры. Длина оврага Каламецу составляет 240 метров, в русле его реки образовались семь водопадов. Овраг Маркузу немного длиннее, он может гордиться своими водопадами, пещерами и обнажениями доломита. Красивее всего здесь во время весеннего паводка или после большого дождя.

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Delfi Turgid

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