Евро в день и крупные штрафы для нарушителей: Рига готовится к введению налога для туристов

rus.DELFI.lv
42 комментария
Евро в день и крупные штрафы для нарушителей: Рига готовится к введению налога для туристов
Foto: DELFI

Рижская дума готовится к введению туристического налога в столице — возможно, уже с 1 января 2020 года. Как сообщает бизнес-приложение газеты Latvijas Avīze, самоуправление намерено также ввести денежные штрафы за размещение незарегистрированных гостей.

Размер туристического налога пока что не утвержден. Однако, как отмечает издание, пока что выглядит, что Рига может выбрать вариант Лиссабона, где вне зависимости от категории ночлега налог составляет на 1 евро в день.

В свою очередь, тех владельцев, которые не будут считаться с новым правилом при сдаче жилья на Booking.com или Airbnb.com, ожидают штрафы от 10 до 200 евро для физических лиц и до 20 000 евро для юридических лиц.

Инициатива о введении налога для туристов исходит от Департамента финансов Рижской думы. При этом в Рижском бюро развития туризма (RTAB) эту идею поддерживают, а в Ассоциации туристических агентов и операторов (ALTA) к ней относятся более сдержанно.

"В принципе, у нас нет возражений по поводу сбора налога, если он будет правильно администрирован, то есть использован на развитие отрасли. Речь идет об одном евро, но соглашение еще не достигнуто — или собирать его за каждый день ночлега, или же разом с каждого туриста. Четырехсторонние переговоры, в которых участвуют Рижская дума, ALTA, Минэкономики и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, длятся вот уже два года. Сейчас, в связи с нестабильностью в думе, они приостановлены", — пояснила исполнительный директор ALTA Астрида Труповниеце.

Source info

rus.DELFI.lv

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Города Европы намерены брать с туристов налоги

Города Европы намерены брать с туристов налоги

Черная дыра. Куда уходят деньги латвийских налогоплательщиков

Черная дыра. Куда уходят деньги латвийских налогоплательщиков

В Юрмале в первом квартале удвоилось количество туристов из Швеции

В Юрмале в первом квартале удвоилось количество туристов из Швеции

Рижские маршруты

Раньше здесь зеленели сады: жемчужины югендстиля – история улицы Альберта
Куба, любовь моя: что надо знать, отправляясь на Остров свободы

Куба, любовь моя: что надо знать, отправляясь на Остров свободы

В Риме планируют ввести черный список буйных иностранцев

В Риме планируют ввести черный список буйных иностранцев

Евро в день и крупные штрафы для нарушителей: Рига готовится к введению налога для туристов

Евро в день и крупные штрафы для нарушителей: Рига готовится к введению налога для туристов (42)

Не только плов: Топ-5 причин посетить Узбекистан

Не только плов: Топ-5 причин посетить Узбекистан

Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

подробнее
Евро в день и крупные штрафы для нарушителей: Рига готовится к введению налога для туристов

Евро в день и крупные штрафы для нарушителей: Рига готовится к введению налога для туристов (42)

Не только плов: Топ-5 причин посетить Узбекистан

Не только плов: Топ-5 причин посетить Узбекистан

Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

Китайский зодиак для путешественников: куда поехать каждому знаку в 2019 году

Китайский зодиак для путешественников: куда поехать каждому знаку в 2019 году (2)

Дешевле — не будет. Топ-9 стран, путешествия по которым не влетят в копеечку

Дешевле — не будет. Топ-9 стран, путешествия по которым не влетят в копеечку (13)

подробнее