Евро в день и крупные штрафы для нарушителей: Рига готовится к введению налога для туристов

Рижская дума готовится к введению туристического налога в столице — возможно, уже с 1 января 2020 года. Как сообщает бизнес-приложение газеты Latvijas Avīze, самоуправление намерено также ввести денежные штрафы за размещение незарегистрированных гостей.

Размер туристического налога пока что не утвержден. Однако, как отмечает издание, пока что выглядит, что Рига может выбрать вариант Лиссабона, где вне зависимости от категории ночлега налог составляет на 1 евро в день.

В свою очередь, тех владельцев, которые не будут считаться с новым правилом при сдаче жилья на Booking.com или Airbnb.com, ожидают штрафы от 10 до 200 евро для физических лиц и до 20 000 евро для юридических лиц.

Инициатива о введении налога для туристов исходит от Департамента финансов Рижской думы. При этом в Рижском бюро развития туризма (RTAB) эту идею поддерживают, а в Ассоциации туристических агентов и операторов (ALTA) к ней относятся более сдержанно.

"В принципе, у нас нет возражений по поводу сбора налога, если он будет правильно администрирован, то есть использован на развитие отрасли. Речь идет об одном евро, но соглашение еще не достигнуто — или собирать его за каждый день ночлега, или же разом с каждого туриста. Четырехсторонние переговоры, в которых участвуют Рижская дума, ALTA, Минэкономики и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, длятся вот уже два года. Сейчас, в связи с нестабильностью в думе, они приостановлены", — пояснила исполнительный директор ALTA Астрида Труповниеце.

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