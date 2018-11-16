ФОТО: Бирюзовый пруд и 10 источников в одном месте. Межмуйжский природный заказник

Delfi Turgid
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ФОТО: Бирюзовый пруд и 10 источников в одном месте. Межмуйжский природный заказник
Foto: Simona Čeičiniece

В Аллажской волости Сигулдского края находятся Межмуйжские источники. Они также называются источниками Калькюгравы, потому что бьют из склона Калькюгравского оврага. В зависимости от количества воды здесь можно увидеть от семи до четырнадцати источников, пишет Tūrismagids.

Источники впадают в созданный ими же красивый Мельничный пруд. На дне прозрачного пруда — голубая глина, поэтому в солнечные дни вода переливается всеми оттенками синего и зеленого цветов. Вода настолько прозрачная, что можно увидеть, как встречаются источники. В пруду также живописно отражается пейзаж.

ФОТО: Бирюзовый пруд и 10 источников в одном месте. Межмуйжский природный заказник
Foto: Simona Čeičiniece

Неподалеку находится малая природная тропа, которая начинается возле источников. В конце тропы оборудованы места для пикника. Тропа длиной около 700 метров проходит через лес и знакомит с местными растениями.

Здесь проложены деревянные дорожки с мостиками и лестницами, поэтому после дождей, когда источники полноводны, вы не замочите ноги. Только будьте осторожны на скользких местах.

ФОТО: Бирюзовый пруд и 10 источников в одном месте. Межмуйжский природный заказник
Foto: Simona Čeičiniece

Межмуйжский заказник включен в сеть особо охраняемых природных территорий европейского значения NATURA 2000. Местные окрестности очень ухоженные и благоустроенные. Подробная информация об источниках доступна здесь.

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