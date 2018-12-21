ФОТО: Крупнейший в Латвии чистый родник — источник Лиелбатас

Если вы едете на экскурсию на запад Курземе и собираетесь побывать в окрестностях Вайнеде, то не пропустите и родник Лиелбатас, который красив и зимой, и летом, пишет Tūrismagids.

Это крупнейший подобный источник в Латвии и один из редких родников в Северной Европе, который дает чистую, биологически активную воду. Целебные способности этой воды были замечены уже давно. Как рассказала глава проекта "Природный туризм для всех" Алисе Лусе, в 1923 году в находящемся неподалеку от источника баронском замке открыли санаторий, который прославился не только в Латвии. Это связано с естественно чистой и целебной средой, которая здесь сохранилась до наших дней.

Foto: Alise Lūse

Примечательно, что поток источника со временем не снижается, а наоборот, набирает силу.

Foto: Alise Lūse

Источник легкодоступен. Машину можно оставить в начале тропы, рядом с Лиелбатским замком, а дальше пройтись пешком. Путь в обе стороны составит 1,2 километра. Возле родника обустроено место для отдыха.

Кстати, совсем недалеко, на расстоянии чуть больше километра, находится живописная гора Волзбах, где недавно создали удобную прогулочную тропу. Подробнее читайте здесь.