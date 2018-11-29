ФОТО. "Ледяные блинчики" - необычное чудо природы на шлюзах Айвиексте

Delfi Turgid
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ФОТО. "Ледяные блинчики" - необычное чудо природы на шлюзах Айвиексте
Foto: Elīna Gaveiko

В Латвию пришли первые настоящие зимние холода и в заповеднике "Лубанские топи" образовалось необычное природное явление – так называемые "ледяные блины". Эти полупрозрачные искрящиеся блины можно увидеть на шлюзах Айвиексте, там где речка впадает в озеро Лубанас.

Как же возникают такие льды? Когда температура воздуха близка к нулю, а на воде наблюдается легкий ветерок, то на ее поверхности образуется снежная каша – это так называемое "ледяное сало".

ФОТО. "Ледяные блинчики" - необычное чудо природы на шлюзах Айвиексте
Foto: Elīna Gaveiko

Если потом начинает падать снег и температура еще больше снижается, то это "сало" распадается на округлые формы, а волны и ветер отшлифовывают образовавшиеся ледышки, делая их округлыми и похожими на всеми любимые блинчики.

Диаметр ледяных блинов может варьироваться от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров.

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