ФОТО: Малоизвестная жемчужина Земгале — усадьба Свитенес

Поместье Свитенес находится в Свитенской волости Рундальского края, на берегу реки Вирсите. В середине 15-го века на этом месте был возведен монастырь, здание которого в начале 19-го века перестроили во дворец. На протяжении пяти столетий усадьба сменила нескольких владельцев, пишет DELFI Tūrismagids.

С начала 16-го века Свитене принадлежало роду вассала Ливонского ордена — фон Гротхусам. В 1736 году усадьбу купил герцог Курляндский и Семигальский Эрнст Иоганн Бирон. А с конца 18-го века она стала принадлежать фон Эльмптам, которые были большими ценителями искусства. Сын российского генерал-фельдмаршала Иоганна Мартина фон Эльмпта Филипп в начале 19-го века перестроил господский дом во дворец в стиле классицизма. Одновременно был создан парк. В парадных помещениях усадьбы частично сохранилась декоративная отделка того времени. В свою очередь в парке можно увидеть неоготическую часовню.

В 1893 году усадьбу Свитенес приобрел хозяйственный межотненский помещик Анатоль Ливен, который стал сдавать ее в аренду. Перед Первой мировой войной господский дом пустовал. Осенью 1919 года немецкие солдаты частично сожгли дворец. Позже его восстановили.

После земельной реформы 1920 года поместье Свитенес разделили на много частей, здание усадьбы в 1921/1922 гг. преобразовали в начальную школу с большой библиотекой. В 1938 и 1970 годах дворец перестраивали. В 2013 году начальную школу перевели в другое здание, но в одном крыле господского дома осталась музыкально-художественная школа.

Семь объектов в этом здании все еще находятся под защитой Министерства культуры — это потолочные украшения в школьном зале, библиотека, оригинальный паркетный пол в музыкальном классе, печь (все еще работает), шесть колонн у входа в школу и четыре колонны в вестибюле школы, а также стены толщиной 1,5—1,8 метра.

Дворец можно осмотреть по предварительной договоренности. В парке усадьбы в летние месяцы проводятся культурные мероприятия.