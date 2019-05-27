ФОТО. Ночлег посреди озера: интересное место отдыха в Латгалии

О том, как поинтереснее разместить гостей, думают и в Латвии. Ранее мы рассказывали о палатке-"пузыре" в Булдури и о домике на дереве у озера Ниниерис, а теперь этот список пополнил глемпинг "Uz salas" на озере Дагдас.

Это место отдыха расположено на небольшом острове посреди озера в Латгалии – вдали от шума и городской суеты, пишет DELFI Tūrismagids. Как поясняет автор проекта Юргис Дудко, глемпинг — это гламурный кемпинг (понятие происходит от английских слов "glamorous" и "camping"). То есть подразумевается ночлег на природе, но, в отличие от кемпинга с простыми палатками, более комфортный: с удобной кроватью и горячим душем.

Как зародился этот проект? Десять лет назад родители Юргиса вернулись из путешествия по Южной Африке, где туристам предлагается возможность ночевать в красивых палатках на природе, одновременно наслаждаясь всеми удобствами. Этот опыт так вдохновил отца Юргиса, что он решил установить подобную палатку на лужайке рядом со своим домом. А через пару лет у Юргиса возникло ощущение, что люди охотно отдыхали бы в таких палатках. Первым эту идею реализовал двоюродный брат Юргиса — он создал в Сигулде глемпинг "Klaukas". Его опыт стал успешным, и тогда Юргис тоже приступил к созданию глемпинга.