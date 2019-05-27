ФОТО. Ночлег посреди озера: интересное место отдыха в Латгалии

О том, как поинтереснее разместить гостей, думают и в Латвии. Ранее мы рассказывали о палатке-"пузыре" в Булдури и о домике на дереве у озера Ниниерис, а теперь этот список пополнил глемпинг "Uz salas" на озере Дагдас.
Это место отдыха расположено на небольшом острове посреди озера в Латгалии – вдали от шума и городской суеты, пишет DELFI Tūrismagids. Как поясняет автор проекта Юргис Дудко, глемпинг — это гламурный кемпинг (понятие происходит от английских слов "glamorous" и "camping"). То есть подразумевается ночлег на природе, но, в отличие от кемпинга с простыми палатками, более комфортный: с удобной кроватью и горячим душем.
Как зародился этот проект? Десять лет назад родители Юргиса вернулись из путешествия по Южной Африке, где туристам предлагается возможность ночевать в красивых палатках на природе, одновременно наслаждаясь всеми удобствами. Этот опыт так вдохновил отца Юргиса, что он решил установить подобную палатку на лужайке рядом со своим домом. А через пару лет у Юргиса возникло ощущение, что люди охотно отдыхали бы в таких палатках. Первым эту идею реализовал двоюродный брат Юргиса — он создал в Сигулде глемпинг "Klaukas". Его опыт стал успешным, и тогда Юргис тоже приступил к созданию глемпинга.
В качестве места Юргис выбрал Латгалию, потому что в Дагде его дед владел недвижимостью, которую семье вернули после восстановления независимости Латвии. Юргис думал о родных корнях, красивой и чистой природе Латгалии, и в прошлом году с единомышленниками приступил к благоустройству острова на озере Дагдас.
Юргис усовершенствовал конструкцию палатки, придуманной отцом. При помощи Службы поддержки села и средств фондов ЕС он воплотил технические решения. Электроэнергию глемпинг получает от солнечных батарей. И уже с прошлого лета "Uz salas" принимает гостей.
На острове, куда гостей доставляют на моторной лодке, шесть палаток с удобствами и красивым видом на озеро. Палатки стильно оформлены, в них есть и дровяная печка. Гости также могут пользоваться общей кухней с холодильником, газовой плитой, печью и всеми кухонными принадлежностями. Есть на острове и душевая с горячей водой, а постояльцев призывают пользоваться только теми моющими средствами, которые не вредят природе.
Кроме того, гости могут кататься на лодках и рыбачить, а вечером можно посидеть у костра и полюбоваться звездным небом.
Более подробная информация о глемпенге "Uz salas" доступна здесь.
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