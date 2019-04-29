ФОТО: Озеро Ниедрайс и его живописные окрестности

Ищете красивое, умиротворяющее место для прогулки и отдыха? DELFI Tūrismagids предлагает поехать в Смилтенский край — к озеру Ниедрайс.

"Что рассказать об озере Ниедрайс? Это фантастическое место для отдыха. Летом там можно купаться, заниматься нордической ходьбой, бегать, ездить на велосипеде. Вокруг озера проложена довольно широкая дорожка. Окрестности Ниедрайса холмистые, и это отличная возможность для кардиотренировок. Или можно просто не спеша прогуливаться пешком вокруг озера", - рассказывает фотограф Эвия Зиеминя, которая недавно побывала в этом месте.

У озера оборудованы места для пикника, а также есть деревянные мостки со скамейками, чтобы любоваться пейзажем. Осенью здесь можно собирать грибы, а зимой — кататься на лыжах.