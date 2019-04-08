ФОТО: Озеро в Смилтенском крае, напоминающее контур Латвии

Напоминают ли вам что-нибудь очертания этого озера? Вероятно, да — форма этого озера похожа на контур Латвии.

Это озеро под названием Салайнис находится в Смилтенском крае. Нужно сразу отметить, что озеро с таким же названием есть и в Валкском крае. Если смотреть на карту, то Салайнис не особо напоминает контур Латвии, но с высоты птичьего полета открывается совсем другая картина.

Foto: Ainars Gaidis

Салайнис — одно из шести лесных озер, соединяющихся с озером Ниедрая (другие пять озер— Меллузе, Ниедрите, Бездибенис, Зуммерс и Безварде). Это очень красивое место для прогулки.

Фотографии этих озер сделал Айнар Гайдис, который сказал DELFI Tūrismagids, что побывал здесь впервые и старался запечатлеть Салайнис во всей красе.

Foto: Ainars Gaidis

Если вы собираетесь в Смилтенский край, то можете также прогуляться по променаду возле озера Тепера, где есть фонтан и водопад, или взобраться на древнее городище Цертене. Подробнее о том, как можно провести выходные в Смилтене, мы писали здесь.

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