ФОТО. Познаем Латгалию: маленький, но легендарный поселок Дрицани

В 15 километрах от Резекне находится Дрицанская волость, название которой происходит от слова "driči" (гречиха). Много лет назад гречиху выращивали местные крестьяне. Поселок Дрицани расположен на трех холмах. На одном из них было построено поместье, принадлежавшее барону Густаву Мантейфелю (историку, этнографу и книгоиздателю), а теперь там расположилась Дрицанская средняя школа.

На втором холме стоит Дрицанская римско-католическая церковь, которую видно из любой точки поселка.

Foto: Dita Dembovska

Раньше на этом месте был деревянный храм. Нынешнюю каменную церковь построили на средства баронессы Марии Мантейфель, а также на пожертвования прихожан, которые принимали и активное участие в строительстве.

Foto: Dita Dembovska

В центре Дрицани, между школой и церковью, находится памятный камень. Раньше здесь был Дом культуры, в котором работало общество латгальской культуры "Auseklis", проводившее культурно-образовательные мероприятия. А в 1941 и 1949 годах помещения Дома культуры использовали в качестве места сбора людей, отправляемых в ссылку. Теперь здесь памятное место, посвященное жертвам оккупации.

Foto: Dita Dembovska

Информация, собранная Владиславом Лочсом, свидетельствует о том, что в 1670 году в Дрицанской волости был построен особенный храм, который считается старейшей деревянной церковью в Латгалии, сообщает Rezeknesnovads.lv. Эту церковь строили местные мастера, работавшие только топорами. Бревна скрепляли выкованными местными кузнецами железными гвоздями. В 1970-е годы этот храм хотели снести, но благодаря книгоиздателю и работнику культуры Владиславу Лочсу его удалось сохранить. В церковь можно попасть только тогда, когда там устраивают торжественные мероприятия.

Foto: "Latgale.travel", lauku māja "Strautiņi"

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