ФОТО. Познаем Латгалию: маленький, но легендарный поселок Дрицани

Delfi Turgid
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ФОТО. Познаем Латгалию: маленький, но легендарный поселок Дрицани
Foto: Dita Dembovska

В 15 километрах от Резекне находится Дрицанская волость, название которой происходит от слова "driči" (гречиха). Много лет назад гречиху выращивали местные крестьяне. Поселок Дрицани расположен на трех холмах. На одном из них было построено поместье, принадлежавшее барону Густаву Мантейфелю (историку, этнографу и книгоиздателю), а теперь там расположилась Дрицанская средняя школа.

На втором холме стоит Дрицанская римско-католическая церковь, которую видно из любой точки поселка.

ФОТО. Познаем Латгалию: маленький, но легендарный поселок Дрицани
Foto: Dita Dembovska

Раньше на этом месте был деревянный храм. Нынешнюю каменную церковь построили на средства баронессы Марии Мантейфель, а также на пожертвования прихожан, которые принимали и активное участие в строительстве.

ФОТО. Познаем Латгалию: маленький, но легендарный поселок Дрицани
Foto: Dita Dembovska

В центре Дрицани, между школой и церковью, находится памятный камень. Раньше здесь был Дом культуры, в котором работало общество латгальской культуры "Auseklis", проводившее культурно-образовательные мероприятия. А в 1941 и 1949 годах помещения Дома культуры использовали в качестве места сбора людей, отправляемых в ссылку. Теперь здесь памятное место, посвященное жертвам оккупации.

ФОТО. Познаем Латгалию: маленький, но легендарный поселок Дрицани
Foto: Dita Dembovska

Информация, собранная Владиславом Лочсом, свидетельствует о том, что в 1670 году в Дрицанской волости был построен особенный храм, который считается старейшей деревянной церковью в Латгалии, сообщает Rezeknesnovads.lv. Эту церковь строили местные мастера, работавшие только топорами. Бревна скрепляли выкованными местными кузнецами железными гвоздями. В 1970-е годы этот храм хотели снести, но благодаря книгоиздателю и работнику культуры Владиславу Лочсу его удалось сохранить. В церковь можно попасть только тогда, когда там устраивают торжественные мероприятия.

ФОТО. Познаем Латгалию: маленький, но легендарный поселок Дрицани
Foto: "Latgale.travel", lauku māja "Strautiņi"

После осмотра окрестностей пора насладиться знаменитым латгальским гостеприимством. Например, в домашнем хозяйстве Strautiņi, где можно отведать кровяной колбасы, приготовленной по старинному рецепту, и прочих деревенских блюд, а также переночевать в бане. Подробная информация о гостевом доме доступна здесь.

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Delfi Turgid

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