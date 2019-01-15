ФОТО. Путешествуем по Латвии: впечатляющее Одзиенское поместье

Одзиенский замок — внушительное здание, которое когда-то видало лучшие времена, а теперь медленно возрождается и будет интересным объектом осмотра для тех, кто едет в сторону Кокнесе, Плявиняс и Айзкраукле, пишет Tūrismagids.

Одзиенский край был населен еще в средний железный век, о чем свидетельствуют археологические находки, связанные с древней латгальской культурой. А Одзиенское поместье впервые упомянуто в исторических документах в 1455 году, сказано на сайте поместья.

Foto: F64

В тот год Бертрам Тизенхаузен продал унаследованные от отца Энгельбрехта Одзиенское поместье и волость своему брату Иоганну, который упомянут в документах в качестве владельца Одзиены также в 1457 и 1460 годах.

В собственности влиятельного Видземского дворянского рода – Тизенхаузенов – Одзиена находилась до 1625 года, когда король Швеции Густав II Адольф предоставил это и другие соседские поместья, в том числе Виеталву, полковнику Иоганну Рейнхолду Штрейфу фон Лауенштейну. После этого поместье часто меняло владельцев — на протяжении всего 17-го века, пока Видземе находилось в составе Швеции, а также после Великой Северной войны, когда Видземе было включено в состав России.

В 1744 году российская императрица Елизавета Петровна подарила Одзиенское поместье в родовую собственность своему фельдмаршалу Петру Шувалову, который, в свою очередь, через год продает Одзиену ее прежнему арендатору, владельцу Гростоны майору Энгельбрехту Вильгельму фон Бриммеру. Одзиенское поместье остается в собственности рода Бриммеров до осуществленной в Латвийской Республике аграрной реформы в 20-х годах ХХ века.

Хозяйственный комплекс Одзиенского поместья был масштабным – в свое время в него входило более 30 зданий, говорится на домашней странице Плявиньского края.

Foto: F64

Во время беспорядков 1905 года роскошный дворец был сожжен. Хотя семейство Бриммеров приложило большие усилия для восстановления здания, Первая мировая война прервала его потоком беженцев, которые вытоптали поля, разграбили инвентарь поместья и сожгли несколько других зданий поместья. После аграрной реформы в 1920-х годах Одзиенский дворец потерял хозяина и постепенно погиб. Его хотело получить в собственность одзиенское товарищество молочников, "отбросив бывшую роскошь помещиков" и перестроив его в "маслозавод с купольными потолками и установкой для обработки молока, конторой, квартирами для рабочих, библиотекой, кооперативным магазином…". Но и эта задумка осталась лишь на стадии проекта.

В советское время здание частично функционировало для нужд общественной жизни одзиенцев с домом культуры и библиотекой. Многие местные жители с ностальгией вспоминают пышные, всегда хорошо посещаемые праздники и танцы под открытым небом.

Foto: F64

Одзиенский дворец – один из самых значительных средневековых замков или памятников стиля неоготики в странах Балтии, и теперь эта жемчужина латвийской архитектуры возрождается из руин. Благодаря предприимчивости, энтузиазму и любви к истории новых хозяев поместья, начата реконструкция комплекса Одзиенского поместья.

Foto: Publicitātes foto

Возрожден трактир поместья – в нем с 2012 года действует гостевой дом (Крогусмайя), полностью восстановлены маслозавод, который теперь служит пивоварней (Пилсбрузис), садовый домик и кладовая. Выполнены значительные работы по благоустройству территории.

Здание замка тоже постепенно возвращает свое прежнее величие – в правом крыле здания восстановлены кровельное покрытие и пять залов. Планируется, что около 2020 года Одзиенский замок можно будет увидеть уже в восстановленном историческом образе, говорится на сайте поместья.

Foto: F64

Особое очарование этому месту придают романтические пруды поместья с островками и большие деревья. Из пруда возле Пилсбрузиса вытекает маленькая речка, которая весной радостно журчит и радует посетителей своим водопадом.

Об экскурсиях по поместью можно прочесть здесь.

Телефон: 20 533 333 / E-pasts: info@odzienasmuiza.lv

"Zemgaļi", Odziena, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads

Что еще посмотреть по дороге?

По пути из Риги в Одзиену стоит заехать в парк развлечений "Аварийная бригада" возле Мадлиены, который должен понравиться детям.

О том, что делать в Кокнесе и окрестностях, мы писали здесь. А как выглядят живописные руины Кокнесского средневекового замка в прекрасный зимний день — показывали здесь.

В свою очередь о том, что интересного можно посмотреть в Айзкраукле, мы рассказывали здесь.