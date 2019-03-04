ФОТО. Самый широкий водопад в Европе Вентас румба подсветят в течение двух дней

В течение всего двух вечеров – 15 и 16 марта – в Кулдиге подсветят самый широкий водопад Европы Вентас румба.

Вентас румба – визитная карточка и гордость Кулдиги. Те, кто живут в Кулдиге много лет, помнят, что когда-то, в 60-е годы прошлого века водопад уже подсвечивали. Но большинство местных жителей (и гостей города) никогда не видели водопад в свете, так что стоит воспользоваться этой уникальной возможностью.

Что еще посмотреть и чем заняться в Кулдиге можно прочитать здесь: "Маршрут выходного дня. Жемчужина Курземе: как провести выходные в Кулдиге"



Водопад Вентас румба будет освещен только 15 и 16 марта в рамках проводимой в Кулдиге ресторанной недели с 21:00 до 00:00. Специальные световые шоу запланированы на 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30. Освещение также будет видно на водопаде Алекшупите, который расположен недалеко от древнего моста в Кулдиге.

Ожидается, что лучшие виды на водопад откроются со старинного моста и левого берега Венты.

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