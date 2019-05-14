ФОТО. Семейная поездка: парк "Беверинские лабиринты" с 370 деревянными скульптурами

Если вы хотите хорошо отдохнуть с семьей, то DELFI Tūrismagids рекомендует отправиться в парк деревянных скульптур "Beverīnas labirinti" ("Беверинские лабиринты"), в котором будет весело и детям, и взрослым.
Парк находится в Бренгульской волости Беверинского края, возле дороги Валмиера — Смилтене. Он работает уже восьмой год и постоянно пополняется. Сейчас в парке на территории площадью 3,5 га можно увидеть более 370 деревянных скульптур.
В парке вы встретите разных персонажей из мультфильмов: и семейство Симпсонов, и миньонов, и маленького пони, а также увидите многие другие скульптуры, которые никого не оставят равнодушным.
Кроме того, на территории парка доступны более 60 крупноформатных игр и аттракционов, рассказала представитель "Беверинских лабиринтов" Инта Якобсоне.
Ну, и, конечно, в парке можно пройти по пяти лабиринтам, созданным из растений и природных материалов. Они рассчитаны на посетителей разного возраста. Самым маленьким подойдет невысокий "Медитативный лабиринт" из тюльпанов. Есть и лабиринт категории "только для взрослых" — "Nerātnais" с пикантными и забавными скульптурами.
В свою очередь, "Šausmu labirints" ("Лабиринт ужасов") понравится детям постарше и подросткам. Он создан в густом еловом лесу, и в нем можно найти шкаф с ведьминой одеждой.
С 1 мая до 1 ноября парк работает ежедневно с 10 до 20 часов. Больше информации о парке найдете здесь.
TagsВидземе Парк развлечений Valmiera
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.