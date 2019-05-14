ФОТО. Семейная поездка: парк "Беверинские лабиринты" с 370 деревянными скульптурами

Если вы хотите хорошо отдохнуть с семьей, то DELFI Tūrismagids рекомендует отправиться в парк деревянных скульптур "Beverīnas labirinti" ("Беверинские лабиринты"), в котором будет весело и детям, и взрослым.

Парк находится в Бренгульской волости Беверинского края, возле дороги Валмиера — Смилтене. Он работает уже восьмой год и постоянно пополняется. Сейчас в парке на территории площадью 3,5 га можно увидеть более 370 деревянных скульптур.

В парке вы встретите разных персонажей из мультфильмов: и семейство Симпсонов, и миньонов, и маленького пони, а также увидите многие другие скульптуры, которые никого не оставят равнодушным.