ФОТО. Сказочный Огре в праздничном украшении

Delfi Turgid
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ФОТО. Сказочный Огре в праздничном украшении
Foto: Ogresbalss.lv

Рождество все ближе и города становятся все красивее. Вот и Огре постепенно превращается в настоящее сказочное место.

Хотя в Огре есть несколько красиво украшенных мест, сильнее всего из них выделяется пешеходная часть улицы Бривибас, где, помимо многочисленных украшенных гирляндами деревьев, 1 декабря была установлена и рождественская елка. В этом году ее высота составляет 9 метров и она отлично смотрится вместе с остальными праздничными украшениями вокруг.

Как рассказал порталу Tūrisma Gids фотограф Рихардс Пуриньш, улица Бривибас - не единственное место в Огре, которое стоит посмотреть. А это значит, что имеет смысл выбраться в Огре на вечер и самостоятельно прогуляться по этому красивому месту.

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Delfi Turgid

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