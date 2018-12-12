ФОТО. Сказочный Огре в праздничном украшении

Рождество все ближе и города становятся все красивее. Вот и Огре постепенно превращается в настоящее сказочное место.

Хотя в Огре есть несколько красиво украшенных мест, сильнее всего из них выделяется пешеходная часть улицы Бривибас, где, помимо многочисленных украшенных гирляндами деревьев, 1 декабря была установлена и рождественская елка. В этом году ее высота составляет 9 метров и она отлично смотрится вместе с остальными праздничными украшениями вокруг.

Как рассказал порталу Tūrisma Gids фотограф Рихардс Пуриньш, улица Бривибас - не единственное место в Огре, которое стоит посмотреть. А это значит, что имеет смысл выбраться в Огре на вечер и самостоятельно прогуляться по этому красивому месту.