ФОТО: Смотровая башня Кристакруга с видом на заповедник Тейчу

Delfi Turgid
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ФОТО: Смотровая башня Кристакруга с видом на заповедник Тейчу
Foto: Mārtiņš Tomiņš

Смотровая башня Кристакруга находится в Аташенской волости Крустпилсского края и с нее открывается волшебный вид на природный заповедник Тейчу, пишет DELFI Tūrismagids.

По самому заповеднику Тейчу можно погулять только в отдельных случаях и в сопровождении гида (как это сделать, читайте здесь). Ну а панорамный вид на южную часть этого красивого заповедника открывается с 27-метровой башни Кристакруга.

Фотографиями поделился Мартиньш Томиньш, который побывал там 31 марта и наблюдал красивый закат.

ФОТО: Смотровая башня Кристакруга с видом на заповедник Тейчу
Foto: Mārtiņš Tomiņš

Природный заповедник Тейчу площадью почти 20 гектаров создан в 1982 году, и 69% его территории занимает моховое болото. Это одно из крупнейших нетронутых болот такого типа в Балтии, оно начало формироваться около 10 000 лет назад.

ФОТО: Смотровая башня Кристакруга с видом на заповедник Тейчу
Foto: Mārtiņš Tomiņš

В болоте – 18 озер площадью больше гектара. Благодаря тому, что на территории заповедника не ведется хозяйственная деятельность и его посещение ограничено, здесь можно найти много редких и охраняемых видов растений и птиц.

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Delfi Turgid

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