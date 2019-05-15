ФОТО: Смотровая башня Меньгелес и весенняя природная тропа
Foto: Linda Lielauza

Если в выходные вы собираетесь поехать в сторону Огре, чтобы изучать латвийские туристические объекты, то DELFI Tūrismagids рекомендует не пропустить и смотровую башню Меньгелес.

На территории природного парка "Долина Огре", на границе Меньгельской и Таурупской волостей находятся роща Дуллайса Дауки, прогулочная тропа и деревянная смотровая башня, с которой открывается вид на долину реки Огре.

Высота башни — 30 метров, и она изготовлена из сосны. С нее открывается вид на неописуемый видземский пейзаж, а также можно увидеть Православную церковь Марии-Магдалины, являющуюся памятником архитектуры местного значения.

ФОТО: Смотровая башня Меньгелес и весенняя природная тропа
Foto: Linda Lielauza

В свою очередь прогулочная тропа, сделанная из деревянного настила, сначала ведет к месту отдыха со столом и скамейками, а далее ведет вниз по склону, к берегу реки Огре. Вода в реке прозрачная и чистая, а на берегу есть столик со скамейками. Стоит упомянуть, что здесь находится и причал для водных туристов.

ФОТО: Смотровая башня Меньгелес и весенняя природная тропа
Foto: Linda Lielauza

Как сообщается на информационном стенде рядом со смотровой башней, долина Огре является одной из наиболее значимых долин в Латвии вследствие разнообразия и своеобразия биотопов.

ФОТО: Смотровая башня Меньгелес и весенняя природная тропа
Foto: Linda Lielauza

Особенно чудесно гулять по этой тропе весной, когда склон холма усыпан цветами — белыми, голубыми и желтыми. Правда, на них можно только смотреть.

ФОТО: Смотровая башня Меньгелес и весенняя природная тропа
Foto: Linda Lielauza

С новинками нового туристического сезона в Огрском и других краях Латвии вы можете ознакомиться здесь.

Sharing Options

Source

Delfi Turgid

Tags

Видземе Природная тропа Активный отдых Огре Vidzeme
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form