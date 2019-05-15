ФОТО: Смотровая башня Меньгелес и весенняя природная тропа

Если в выходные вы собираетесь поехать в сторону Огре, чтобы изучать латвийские туристические объекты, то DELFI Tūrismagids рекомендует не пропустить и смотровую башню Меньгелес.
На территории природного парка "Долина Огре", на границе Меньгельской и Таурупской волостей находятся роща Дуллайса Дауки, прогулочная тропа и деревянная смотровая башня, с которой открывается вид на долину реки Огре.
Высота башни — 30 метров, и она изготовлена из сосны. С нее открывается вид на неописуемый видземский пейзаж, а также можно увидеть Православную церковь Марии-Магдалины, являющуюся памятником архитектуры местного значения.
В свою очередь прогулочная тропа, сделанная из деревянного настила, сначала ведет к месту отдыха со столом и скамейками, а далее ведет вниз по склону, к берегу реки Огре. Вода в реке прозрачная и чистая, а на берегу есть столик со скамейками. Стоит упомянуть, что здесь находится и причал для водных туристов.
Как сообщается на информационном стенде рядом со смотровой башней, долина Огре является одной из наиболее значимых долин в Латвии вследствие разнообразия и своеобразия биотопов.
Особенно чудесно гулять по этой тропе весной, когда склон холма усыпан цветами — белыми, голубыми и желтыми. Правда, на них можно только смотреть.
С новинками нового туристического сезона в Огрском и других краях Латвии вы можете ознакомиться здесь.
TagsВидземе Природная тропа Активный отдых Огре Vidzeme
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