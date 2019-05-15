ФОТО: Смотровая башня Меньгелес и весенняя природная тропа

Если в выходные вы собираетесь поехать в сторону Огре, чтобы изучать латвийские туристические объекты, то DELFI Tūrismagids рекомендует не пропустить и смотровую башню Меньгелес.

На территории природного парка "Долина Огре", на границе Меньгельской и Таурупской волостей находятся роща Дуллайса Дауки, прогулочная тропа и деревянная смотровая башня, с которой открывается вид на долину реки Огре.

Высота башни — 30 метров, и она изготовлена из сосны. С нее открывается вид на неописуемый видземский пейзаж, а также можно увидеть Православную церковь Марии-Магдалины, являющуюся памятником архитектуры местного значения.