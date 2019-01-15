ФОТО. Снежная прогулка к скалам Эрглю

Нынешняя погода превратила многие места в Латвии в настоящую зимнюю сказку и скалы Эрглю не стали исключением.

Скалы Эрглю – самые большие скалы из песчаника в Балтии. Их длина составляет 700 метров, а максимальная высота – 22 метра. Расположены они всего в семи километрах от Цесиса, что делает их легкодоступными в любое время года.

Сейчас скалы называют Орлиные, но раньше они носили название – Органные – согласно преданию, отраженное от них эхо звучало как орган.

Foto: Gints Mucenieks

Скалы Эрглю – одна из самых известных достопримечательностей Национального парка "Гауя". На скалах также есть обзорная площадка, с которой можно полюбоваться на Гаую.

Foto: Gints Mucenieks

Снимками скал Эрглю с читателями "Тургида" поделился фотограф Гинтс Муцениекс.